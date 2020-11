Giulia De Lellis ed Andrea Iannone, clamoroso colpo di scena: il gesto dell’influencer per il pilota della MotoGp ha spiazzato tutti.

È passato un po’ di tempo da quando, dopo alcuni mesi dall’inizio della loro relazione, Giulia De Lellis ed Andrea Iannone si sono detti ‘addio’. Risale a poco prima dell’inizio del lockdown, infatti, la notizia della loro clamoroso rottura. E, soprattutto, la conferma di un ritorno di fiamma tra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed l’ex tronista Andrea Damante. Da quel momento, da come si può chiaramente comprendere, sono passati alcuni mesi. E, soprattutto, sono cambiate tantissime cose. Tra l’influencer romana e il deejay veronese è finita nuovamente. E la De Lellis, infine, ha confermato di avere una nuova frequentazione. Ma non solo. Perché nella vita del pilota della MotoGp è accaduto un episodio davvero spiacevole. E che, com’è giusto che sia, in questi ultimi giorni, l’ha profondamente addolorato. Facciamo riferimento, infatti, alla notizia della sua squalifica per circa quattro anni per doping. Una notizia davvero sconcertante, da come si può chiaramente comprendere. E che ha interessato tutti. Perfino, la sua ex Giulia. Che, qualche giorno fa, è stata protagonista di un vero e proprio clamoroso colpo di scena. Cos’è successo esattamente.

Giulia De Lellis ed Andrea Iannone, clamoroso colpo di scena: cos’è successo

Soltanto qualche giorno fa, come dicevamo precedentemente, Andrea Iannone è venuto a sapere della notizia della sua squalifica. Da una ‘sospensione’ iniziale di circa 18 mesi, purtroppo, il TAS non soltanto ha confermato la sentenza, ma l’ha addirittura raddoppiata. Un grandissimo colpo basso per l’ex pilota della MotoGp, da come si può chiaramente comprendere. Che, sul suo canale social ufficiale, ha voluto esprimere tutta la sua amarezza e sconcerto in un lungo post sulla sua pagina Instagram. Un lungo messaggio, ha scritto Andrea. Che, in un vero e proprio batter baleno, ha catturato l’attenzione di tutti. A corredo di esso, infatti, sono giunti tantissimi commenti di sostegno. E tra essi c’è anche quello della sua ex Giulia De Lellis. Sappiamo benissimo che i due si sono lasciati qualche mese fa. Eppure, l’influencer romana non perde mai occasione di poter dimostrare il suo affetto verso l’ex compagno. Per questo motivo, in un momento così delicato per lui, anche lei ha voluto fargli sentire la sua vicinanza. Insomma, un grandissimo colpo di scena, c’è da ammetterlo. Ma scopriamo insieme ogni cosa.

‘Prima o poi potrai dimostrare quanto vali, non arrenderti!’, scrive Giulia De Lellis a corredo dell’ultimo post di Andrea Iannone. Colpo di scena? Senza alcun dubbio! Ma che, d’altra parte, sottolinea come, nonostante sia terminata la loro storia d’amore, tra di loro continua ad esserci un rapporto di profonda stima.

