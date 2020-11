Giuliana De Sio, il doloroso retroscena sulla famiglia: “Non è stato facile”

Ospite a ‘Oggi è un altro giorno’, Giuliana De Sio ha parlato della sua famiglia svelando un retroscena doloroso sul rapporto con sua madre.

“Una tra le donne più infelici che abbia mai conosciuto”: la definisce così Giuliana De Sio, sua madre. Intervistata a ‘Oggi è un altro giorno’, l’attrice di origine salernitana ha raccontato dettagli inaspettati sul suo passato familiare, fatto di squilibri e solitudine. Elvira, sua madre, deceduta tre anni fa, era infatti dipendente dall’alcol e spesso assente. Vivere insieme non è stato facile per la De Sio, la quale attribuisce a queste difficoltà vissute la fatica che le è costata trovare oggi un equilibrio. Tuttavia, Giuliana ammette di aver amato sua madre: “Ero sicuramente felice del fatto che lei fosse felice del mio successo. Era un’anarchica e questo me lo ha lasciato”.

Giuliana De Sio, la difficile battaglia contro il Covid

L’attrice, sorella della celebre cantante Teresa De Sio, è stata colpita dal virus ed è stata ricoverata allo Spallanzani di Roma per ben quindici giorni. L’artista ha ammesso di aver provato in quei momenti tanta disperazione: “La disperazione è un fatto umano, sì, può servire agli artisti e nella mia esperienza mi è servita ma mi è servito anche tanto il buon umore”. Infine, il ricordo di Elio Petri, il regista romano morto nel 1982, grande amore della sua vita. Tra i due c’erano ventisette anni di differenza e questo complicava molto il rapporto. All’epoca in cui stavano insieme, Giuliana aveva appena vent’anni e oggi riesce a riconoscere il valore delle parole di Petri, allora quasi cinquantenne, e a dare loro un senso un senso.

Un passato difficile quello vissuto in famiglia per Giuliana, che oggi è diventata una splendida donna ma che ha dovuto superare momenti davvero difficili.