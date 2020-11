Una notizia attesissima dai fan di tutto il mondo che è ormai ufficiale: sono iniziate le riprese per il reboot di Gossip Girl e il cast è davvero incredibile, scopriamo i dettagli.

Era la notizia che tutti i fan stavano aspettando e di cui finalmente si ha la conferma: sono iniziate le riprese per il reboot di Gossip Girl. La serie iconica che ha narrato le vicissitudini di un gruppo di giovani dell’élite dell’Upper East Side e di Dan, “estraneo” che è riuscito a diventarne parte. Nel cast originale, abbiamo ammirato attori del calibro di Blake Lively e Leighton Meester, oggi sposata con Adam Brody, altro volto amatissimo dai fan a cui entrambi hanno dato una splendida notizia solo qualche mese fa. C’erano gli affascinanti Ed Westwick e Chace Crawford e un ventaglio di altri nomi davvero da sogno. Il reboot di Gossip Girl, che dovrebbe tornare su HBO Max a partire dal prossimo anno, conta un nuovo spettacolare cast e un nome storico dell’amatissima serie: scopriamo tutti i dettagli.

Gossip Girl reboot: il nuovo cast e una vecchia conoscenza

Non si ha ancora la lista completa dei nuovi attori che prenderanno parte al reboot dell’amatissima serie, ma qualche notizia è già trapelata. I nomi di cui si hanno conferma sono quelli di Emily Alyn Lind, nota per la partecipazione a “Doctor Spleep”, Eli Brown che ha lavorato in Pretty Little Liars, Johnathan Fernandez conosciuto per Letal Weapon. Infine, confermato Jason Gotay, alla sua prima esperienza al mondo televisivo ma famoso in quello teatrale. Un’altra conferma è arrivata proprio in questi giorni e riguarda una vecchia conoscenza della serie, che tornerà anche per il reboot: parliamo di Kristen Bell che sarà di nuovo la voce di Gossip Girl. Sarà ancora una volta la celebre attrice a raccontare le vicende dei protagonisti.

Non ci resta che aspettare nuovi e imperdibili dettagli per questa nuova avventura di Gossip Girl!

