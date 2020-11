Luca Argentero, è scontro social con Beppe Fiorello: volano frecciatine

Risale a pochissime ore fa un vero e proprio scontro social tra Luca Argentero e Beppe Fiorello: volano frecciatine, cos’è successo.

Non sappiamo esattamente cosa sia successo tra di loro. E, soprattutto, cosa abbia scatenato queste frecciatine social. Fatto sta che, pochissime ore fa, tra Luca Argentero e Beppe Fiorello si è verificato un vero e proprio scontro su Twitter. Entrambi, lo sappiamo benissimo, sono due eccellenti attori. Che, soprattutto, in queste ultime settimane, si stanno dimostrando essere i protagonisti indiscussi delle serate di Rai Uno. L’ex concorrente del Grande Fratello, si sa, con il suo ‘Doc – nelle tue mani’ ha fatto sognare, incantare ed innamorare milioni di telespettatori. Il fratello del comico e conduttore siciliano, dal canto suo, con il suo ‘Gli orologi del diavolo’ sta riscuotendo un clamore davvero incredibile. E si appresta, dunque, ad essere il ‘re’ della Rai. Perché, quindi, c’è ‘rivalità’ tra di loro? Purtroppo, al momento non possiamo darvi alcune risposta certa. L’unica cosa che, però, possiamo dirvi è che, qualche ora fa, entrambi si sono scambiati dei messaggi su Twitter. Che, in un vero e proprio batter baleno, hanno suscitato l’attenzione di tutti. Ecco cos’è successo esattamente.

Luca Argentero e Beppe Fiorello, è scontro social: cos’è successo

Non sappiamo esattamente cosa sia successo tra Luca Argentero e Beppe Fiorello, lo ripetiamo. Fatto sta che, alcune ore fa, i due sono stati i protagonisti di uno ‘scontro’ a distanza a suon di frecciatine social. Ma ecco cos’è successo. Attraverso un tweet condiviso sulla sua pagina Twitter ufficiale, l’attore de ‘Gli Orologi del Diavolo’ ha riproposto un passo scritto su ‘La Repubblica’, che sottolinea quando l’approdo della nuova serie televisiva su Rai Uno sia stato incredibile. E di come, soprattutto, abbia ottenuto un ottimo successo. Immediata è stata la reazione del protagonista di ‘Doc – nelle tue mani’. Che, senza troppo fronzoli, ha risposto. ‘Che strano tweet’, ha detto l’ex concorrente del Grande Fratello. Esprimendo, quindi, il suo sconcerto dinanzi a tali parole di Fiorello. Quello che, però, accade subito dopo, è davvero incredibile. Alla risposta di Luca Argentero, infatti, risponde un utente Twitter. Che sottolinea che, molto probabilmente, le parole di Beppe Fiorello non fossero riferite a nessuno in particolare. Bensì, fosse un discorso generale. E a queste parole, tra l’altro, anche l’attore siciliano acconsente. Ma il bell’Argentero non ci sta affatto. E, sottolineando ciò che nella foto era stato messo in evidenza con il rosso, ha detto: ‘Ci sono altre serie in onda con medici ed infermieri?’.

Insomma, uno ‘scontro’ social a tutti gli effetti. Ma cosa sarà successo tra di loro? Al momento, non lo sappiamo. Ovviamente, come voi, anche noi ci auguriamo che venga messo tutto alle spalle.