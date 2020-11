Ancora prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ha dato uno splendido annuncio a sorpresa.

Mancano pochissime ore e, finalmente, potremo assistere all’ingresso di Selvaggia Roma all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Sappiamo benissimo e, tra l’altro, lo abbiamo raccontato anche in nostri diversi articoli, la sua entrata tra le mura di Cinecittà sarebbe dovuta avvenire il 26 Ottobre scorso. Ma, a causa della sua positività al Coronavirus, è tutto saltato all’ultimo minuto. Adesso, dopo l’ingresso, e purtroppo squalifica, di Stefano Bettarini e quello di Giulia Salemi, tocca all’ex concorrente di Temptation Island provare l’ebbrezza di questa nuova avventura televisiva. Avventura che, a quanto pare, è anticipata da uno splendido annuncio a sorpresa. Proprio alcuni istanti fa, la bellissima Roma ha voluto condividere con i suoi sostenitori una splendida notizia in arrivo. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Selvaggia Roma, splendido annuncio a sorpresa prima del GF Vip: splendida notizia

Ormai è certo: Selvaggia Roma entrerà a tutti gli effetti nella casa del Grande Fratello Vip. Non sappiamo quando assisteremo al suo ingresso, anche se alcune indiscrezioni dicono che entrerà nel corso della prossima puntata, fatto sta che è ormai è confermato che l’ex concorrente di Temptation Island varcherà la famosa porta rossa di Cinecittà. In attesa, però, di vederla ‘in azione’, qualche istante fa, la bellissima Selvaggia ha voluto dare a tutti i suoi sostenitori uno splendido annuncio a sorpresa. Soltanto qualche ora fa, come raccontato anche in un nostro recente articolo, l’ex di Francesco Chiofalo ha raccontato di uno spiacevole inconveniente avvenuto poco prima del suo ingresso. Adesso, invece, non ha affatto potuto fare a meno di condividere questa fantastica notizia in arrivo. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Dopo la pubblicazione del suo primo singolo musicale, che, tra l’altro, ha riscosso un successo davvero assoluto, Selvaggia Roma si appresta ad essere la protagonista di un altro vero e proprio tormentone. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, si tratta di una splendida notizia. Non è così?

