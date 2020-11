Tale e Quale Show, ci sarà Carlo Conti nella prossima puntata della trasmissione di Rai Uno? Soltanto adesso è stato comunicato.

Carlo Conti tornerà al timone di Tale e Quale Show! Dopo il ricovero in ospedale a causa di un peggioramento dei sintomi del Covid, il conduttore fiorentino è tornato a casa. Ed è proprio da lì che guiderà la semifinale de Il torneo dei Campioni dello show dedicato alle imitazioni. Secondo quanto riporta Fanpage.it, Carlo si collegherà attraverso lo schermo, proprio come è accaduto due settimane fa. Una splendida notizia per i fan della trasmissione, che potranno rivedere il conduttore al timone dello show, seppur in “smart working”.

Una splendida notizia per i fan della trasmissione, che lo scorso venerdì hanno sentito tanto la mancanza dell’amatissimo conduttore. Tutto pronto, quindi, per il penultimo appuntamento del torneo dei campioni. Come ogni venerdì, la classifica finale decreterà il vincitore di puntata. Toccherà aspettare invece la prossima settimana per scoprire finalmente chi sarà il vincitore finale di questa edizione. Ricordiamo che si tratta del torneo dei campioni, ovvero dei concorrenti più validi delle ultime edizioni. Nell’edizione di quest’anno, infatti, a trionfare è stato Pago.