Verissimo, per la prima volta in studio l’amatissima coppia di Uomini e Donne: fan pazzi di gioia per la notizia.

Tutto pronto per una nuova puntata di Verissimo. Come ogni sabato pomeriggio, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio tantissimi ospiti, che si racconteranno a cuore aperto, tra carriera e vita privata. Un’edizione, quest’anno, ricca di “prime volte”. Sono tanti, infatti, le interviste inedite che stiamo seguendo in questa nuova stagione, a partire da quelle di Can Yaman e Demet Odzemir, i due amatissimi protagonisti di Daydreamer Le ali del Sogno. Ebbene anche nella prossima puntata, che andrà in onda sabato 14 novembre, ci sarà un’intervista super esclusiva. In studio dalla Toffanin, per la prima volta in assoluto, una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Verissimo, ci sarà anche l’amatissima coppia di Uomini e Donne: Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Fan di Uomini e Donne, sabato pomeriggio non perdetevi la nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Il motivo? A raccontare la loro storia ci saranno proprio loro, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione! La coppia è una delle più amate tra quelle nate nello studio di Maria De Filippi. Tra i due, infatti, fu un vero e proprio colpo di fulmine, nell’edizione 2018-2019. A tal punto che Andrea, nelle vesti di tronista, decise di interrompere in anticipo il suo percorso sul trono e di scegliere Arianna dopo soli tre mesi, non riuscendo più a trattenere i suoi sentimenti. Una scelta da brividi, che ancora oggi emoziona i telespettatori. Che sono letteralmente esplosi di gioia alla notizia della presenza della coppia nella prossima puntata di Verissimo. Ecco l’annuncio, apparso qualche ora fa sulle pagine social del talk:

Sabato 14 novembre, Andrea e Arianna ci racconteranno i dettagli della loro storia d’amore, che prosegue a gonfie vele, da circa due anni. Noi non vediamo l’ora di emozionarci con loro! Appuntamento alle ore 16, su Canale 5!