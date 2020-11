Amici 20, la clamorosa novità di questa edizione: non era mai successo nella storia del talent show di Maria De Filippi.

Ci siamo! La ventesima edizione di Amici sta per iniziare! La prima puntata del talent show targato Maria De Filippi andrà in onda come sempre di sabato pomeriggio ed esattamente domani, 14 novembre, a partire dalle 14.10. Nuovi allievi, nuova classe, e nuovi professori! Ci saranno infatti due importantissime new entry, una tra gli insegnanti di ballo e una tra gli insegnanti di canto: si tratta di Lorella Cuccarini e Arisa! Ma di novità in questa edizione ce ne saranno un bel po’! La primissima puntata del reality è stata registrata proprio oggi! E le prime anticipazioni sono trapelate grazie a NewsUed.com. Scopriamo cosa vedremo domani! Piccolo spoiler: in questa edizione, accadrà qualcosa che non è mai successo prima.

Amici 20, la clamorosa novità di questa edizione: ecco cosa accadrà in casetta

Domani, 14 novembre 2020, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Amici! Un’edizione ricca di novità! Come sempre, la prima parte del talent andrà in onda nelle puntate pomeridiano, di sabato pomeriggio. La fase finale, invece, si svolgerà nel serale, in prima serata. Ma cosa accadrà nella prima puntata? A svelarlo ci ha pensato NewsUed.com, che ha lanciato le anticipazioni esclusive. Ebbene, accadrà davvero di tutto! Tantissimi ex allievi di Amici saranno ospiti della prima puntata: tra questi Elodie, Annalisa Scarrone, Giordana Angi, Elena D’Amario ecc ecc. La classe si è composta, ma questo lo scopriremo domani! C’è un’altra importante novità che riguarda questa edizione. A partire da questa sera, dopo la registrazione, i nuovi allievi sono tutti in casetta. E la grande novità di quest’anno riguarda proprio la vita in casetta: i ragazzi quest’anno, oltre a ballare e cantare, dovranno anche cucinare e fare le pulizie. Questo a causa della particolare situazione Covid, per evitare rischi.

Insomma, non ci resta che attendere qualche ora per scoprire tutte le novità della nuova edizione di Amici! Appuntamento a domani su Canale 5 alle ore 14 e 10!