In alcune delle sue Instagram Stories, Angela Nasti ha mostrato tre semplici esercizi per un Lato B da urlo: li avete mai fatti?

Si è fatta conoscere da tutto il pubblico italiano con la sua partecipazione a Uomini e Donne, ma, in realtà, Angela Nasti è, e lo è sempre stata, una vera e propria celebrità di Instagram. Giovanissima, ma con una bellezza davvero infinita, l’influencer napoletana decanta di un clamore social davvero impressionante. Spesso e volentieri protagonista di incantevoli scatti fotografici, la sorella minore di Chiara Nasti non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amato pubblico social. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, così come sua sorella, anche lei ha voluto condividere il suo allenamento. Sappiamo benissimo che la sua bellezza è davvero irresistibile. Così come lo è la sua forma fisica. Ma qual è esattamente il suo ‘segreto’? Beh, ovviamente, una giusta, corretta ed equilibrata alimentazione, ma anche un allenamento costante e frequente. Siete curiosi di saperne di più? Siete nell’articolo giusto! Qualche giorno fa, la Nasti ha condiviso il suo workout ai suoi sostenitori. Ed, in particolare, si è concentrata su tre semplici, ma efficaci esercizi. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Angela Nasti, tre semplici per avere un Lato B da togliere il fiato: cosa fare

Continua anche oggi il nostro appuntamento settimanale con la rubrica ‘Allenamento dei Vip’. E così, dopo l’allenamento scorso di Gracia De Torres, adesso vi illustreremo dettagliatamente quello di Angela Nasti. Proprio qualche giorno fa, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso con i suoi sostenitori il suo workout. Ed, in particolar modo, si è concentrata su tre principali esercizi. Ecco, ma di quali parliamo esattamente? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvi ogni cosa.

Primo esercizio: ne abbiamo parlato anche in tantissimi altri articoli. Siete desiderosi di un Lato B da togliere il fiato? Uno degli esercizi che non può mai mancare è lo squat. Angela Nasti, però, adotta un piccolo ‘attrezzo’ in più. Facciamo riferimento, da come si può chiaramente vedere dal video riproposto in alto, alla fascia che ha indossato sulle cosce. E che permette, soprattutto, una piena lavorazione dei muscoli dei quadricipiti e dei glutei; Secondo esercizio: prendete un tappetino, di quelli soliti per fare palestra, posizionate le ginocchia e i palmi delle vostre mani sopra ed iniziare ad allungare la pianta del vostro piede, tenendo la gamba piegata ad angolo retto, verso il soffitto. Anche in questo caso, come mostrato, non soltanto la Nasti utilizza una fascia, ma alle caviglia ha posizionato anche dei piccolo pesetti; Terzo esercizio: mantenere la stessa posizione di prima, ma anziché allungare la gamba verso l’alto, fatelo verso l’esterno. In modo da poter lavorare l’esterno coscia.

Insomma, questi sono tre semplici esercizi che possono essere svolti tranquillamente nel soggiorno della vostra casa o, magari, nella vostra stanza. E che, soprattutto, vi porteranno dei risultati assicurati.

