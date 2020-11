Dopo aver appreso la notizia che la Campania è diventata zona rossa, il sindaco Luigi De Magistris ha condiviso un messaggio sui social.

Risale a pochissimi istanti fa la notizia, seppure non ancora ufficializzata, che la Campania, insieme alla Toscana, è diventata ‘zona rossa’. In questi ultimi giorni, lo sappiamo benissimo, non si fa altro che parlare di questo. E di quanto, purtroppo, la situazione campana stia peggiorando dopo giorno. È proprio per questo motivo che, dopo una prima collocazione tra le ‘zone gialli’, si è deciso di adottare per lei delle misure più restrittive in modo da contenere il più possibile l’ulteriore avanzata del virus. Fino a questo momento, lo ripetiamo, non ne abbiamo ancora ricevuto l’ufficialità. Ma, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe trattarsi di pochissime ore. D’altra parte, è stato anche lo stesso sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a confermarlo. Pochissimi istanti fa, sul suo canale Facebook ufficiale, il primo cittadino del capoluogo campano è intervenuto con un breve video messaggio.

La Campania è zona rossa: il messaggio social di Luigi De Magistris

Lo avevamo già annunciato in un nostro recentissimo articolo che sarebbe accaduto. E, a quanto pare, è proprio questo che è successo. Insieme alla Toscana, la Campania diventa ‘zona rossa’. Aggiungendosi, così, alla lista di quelle Regioni che, sin dal primo momento o nei giorni scorsi, sono state costrette ad adottare delle misure ancora più restrittive per limitare l’avanzata del Coronavirus. È proprio per questo motivo che, qualche istante dopo la notizia, annunciatagli dal ministro Speranza, della nuova ordinanza, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è apparso in un video social. Ed ha spiegato quello che, proprio in quel preciso istante, aveva fatto. ‘Avevo appena firmato l’ordinanza della quale si è parlato tanto in questi giorni. E sulla quale abbiamo tanto lavorato’, ha iniziato a dire il primo cittadino napoletano. E, poi, ha spiegato: ‘Con questa ordinanza, si individuavano delle strade su cui eventualmente intervenire soltanto in casi di forti e potenziali assembramenti. Si auspicava, quindi, un maggior controllo del territorio’.

Ma non solo. Dopo aver ampiamente spiegato la sua ordinanza, Luigi De Magistris ha continuato: ‘Chiedo al Governo ristori economici immediati. Perché la citta non può pagare una zona rossa che, con diverso lavoro sul piano sanitario nei mesi successivi al lockdown, poteva essere evitato’.