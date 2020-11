Questa sera entrerà nella casa del GF Vip, ma chi è Selvaggia Roma: dove l’abbiamo vista in tv prima di Temptation Island? Tutte le curiosità sulla nota influencer.

Stasera entrerà a tutti gli effetti nella casa del Grande Fratello Vip, ma tra gli ex protagonisti di Temptation Island, lei è senza dubbio una delle più chiacchierate. Parliamo di Selvaggia Roma, che al docu-reality targato Maria De Filippi ha partecipato nel 2017. In coppia con lei, il suo allora fidanzato Francesco Chiofalo, soprannominato ‘Lenticchio’. La loro storia, travagliata e turbolenta, appassionò moltissimo i telespettatori del reality, condotto da Filippo Bisciglia. Una storia che, dopo l’esperienza in tv, si è conclusa, e non nel migliore dei modi. Oggi, a distanza di qualche anno dall’esperienza a Temptation Island, Selvaggia è diventata una nota influencer: su Instagram, la bellissima romana ha raggiunto il milione di followers! Scopriamo di più sulla Roma, che, a quanto pare, sarà una concorrente ufficiale del GF Vip 5.

Chi è Selvaggia Roma, dove l’avevamo già vista oltre a Temptatio Island

Selvaggia Roma è stata una delle protagoniste dell’edizione del 2017 di Temptation Island. Nella trasmissione di Canale 5, la romana si è presentata col suo ormai ex fidanzato Francesco Chiofalo, attualmente legato alla influencer e schermitrice Antonella Fiordelisi. Nata il 29 ottobre del 1990 a Roma, oggi Selvaggia è una famosissima influencer e model fitness. In tv l’abbiamo vista più volte nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, ma è sui social che è una vera e propria star: il suo profilo Instagram conta ben un milione di followers! Ecco alcuni scatti pubblicati sul suo account:

Selvaggia è arrivata a Temptation Island nel 2017 ed è grazie al docu-reality di Canale 5 che ha acquistato grande popolarità. Ma forse non tutti ricordano che, prima di Temptation, la Roma aveva partecipato anche a Uomini e Donne! Nel 2011, infatti, è stata una delle corteggiatrici di Alessio Lo Passo. La loro frequentazione, però, non è andata a buon fine. Con Francesco Chiofalo, invece, Selvaggia ha vissuto una storia di 5 anni, durante i quali la coppia ha convissuto. La storia però si è conclusa proprio dopo l’esperienza a Temptation Island, su decisione di Selvaggia. Dal 2017 al 2019, invece, l’influencer è stata legata a Luca Muccichini, un suo ex storico, precedente alla storia con Chiofalo. Attualmente, Selvaggia è single.

Oltre al lavoro di modella fitness e di influencer, nel 2019 Selvaggia ha debuttato come cantante: è uscito l’anno scorso, infatti, il suo primo singolo Dammi un mojito. Inoltre, lavora come speker radiofonica.

Entrerà al Grande Fratello Vip 5?

Negli ultimi giorni, si fa sempre più forte la voce che Selvaggia Roma sarà una dei nuovi concorrenti ufficiali dell’edizione attualmente in corso del Grande Fratello Vip. La romana entrerebbe nella Casa a un mese dall’inizio del reality, condotto da Alfonso Signorini. Con lei, entrerebbero Stefano Bettarini e Giulia Salemi, che abbiamo già visto al GF Vip. A quanto pare, Selvaggia non è indifferente al fascino di Pierpaolo Pretelli…Come la prenderà Elisabetta Gregoraci? Non ci resta che attendere le prossime puntate del seguitissimo reality show di Canale 5!