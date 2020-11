Coronavirus, il premier Giuseppe Conte si è lasciato andare ad un durissimo avvertimento per tutti gli italiani: cosa accadrà a Dicembre.

In attesa di scoprire cosa accadrà nelle prossime ore e, soprattutto, come cambierà, qualora dovesse essere deciso così, l’assetto dell’Italia, il premier Conte è intervenuto in diretta televisiva. Insieme al segretario della Cgil, il Presidente del Consiglio è apparso nel corso della trasmissione ‘Futura: lavoro, ambiente ed innovazione’. E si è lasciato andare a delle importanti rivelazione sull’attuale situazione Coronavirus. Non soltanto, infatti, il capo del Governo ha ampiamente spiegato le decisioni prese in merito alla scuola, sulla sanità e sui licenziamenti, ma ha anche affrontato un discorso che, senza alcun dubbio, interesserà tutti. Siamo in prossimità di Natale. Quindi, la domanda sorge spontanea: cosa accadrà? Quelle chiusure che, fino a questo momento, sono state imposte a determinate Regioni, verranno sbloccate? E, soprattutto, come andrà la curva epidemiologica? Ovviamente, in merito a quest’ultima domanda, non possiamo darvi una risposta certa. E nemmeno il buon Conte può farlo. Infatti, ha dichiarato: ‘Non posso azzardare come si muoverà la curva’. Piuttosto, possiamo dirvi con certezza quello che non deve assolutamente accadere nel mese di Dicembre.

Coronavirus, accadrà a Dicembre: il premier Conte ne è convinto

Tra pochissime ore, come sottolineato in un nostro articolo e come annunciato anche dal premier Conte, sapremo se ci saranno nuove zone rosse ed arancioni. In attesa, però, di ulteriori informazioni al riguardo, nel corso del suo recentissimo intervento a ‘Futura: lavoro, ambiente ed innovazione’, il Presidente del Consiglio ha chiaramente avvertito gli italiani su quello che non deve affatto accadere a Dicembre. E delle misure che potranno essere prese in merito al Coronavirus. Dopo aver parlato di argomenti che, oggigiorno, interessano tutti, il capo del Governo ha anche ampiamente illustrato cosa accadrà tra qualche mese. Ovviamente, non può affatto affermare che l’andamento della curva epidemiologica possa frenare. Anche se si augura che ‘picco sia stato raggiunto e che ora inizi l’appiattimento’. Ma può dire con certezza cosa deve accadere. ‘Non ci si abbraccia a destra e sinistra e si fa shopping forsennato e assembramenti: dovremo sempre convivere con un virus che starà circolando’, ha iniziato a dire il Presidente del Consiglio. Sottolineando, tra l’altro, che qualora la situazione potesse migliorare, si inizieranno ad adottare delle misure meno restrittive.

‘Ma se riportiamo sotto controllo la curva, possiamo evitare misure più restrittive. E così continueremo finché non arriverà il vaccino’, ha concluso il premier Conte.

