Covid, Alena Seredova positiva: l’annuncio è di poco fa

Sostegno e vicinanza da parte di colleghi e amici per Alena Seredova, positiva al Covid come annunciato da lei stessa su Instagram.

Con un post sul suo account Instagram, Alena Seredova ha comunicato di essere risultata positiva al Covid e di stare avvertendo purtroppo i sintomi della malattia: in foto la showgirl appare effettivamente molto affaticata. “Positiva e sintomatica. Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto…Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro”, queste le parole scritte da Alena nella didascalia dell’immagine.

Alena Seredova, tante le parole di sostegno per lei

Da quanto scritto dalla modella, sembra quindi che la sua infezione non sia asintomatica. In isolamento a Torino, dove vive da quando era in coppia con Gigi Buffon. Da poco diventata mamma per la terza volta di una bella femminuccia, Vivienne, avuta col suo nuovo compagno Alessandro Nasi, Alena ha cominciato una nuova vita accanto a lui dopo essersi separata dal padre dei suoi primi due figli David Lee e Louis Thomas Buffon. Anche l’ex marito si è rifatto una vita con la giornalista Ilaria D’Amico, con la quale ha avuto un altro figlio. Tra i personaggi noti che hanno commentato l’annuncio della modella, alcuni hanno anche condiviso la loro esperienza con questa subdola malattia.

Alena è solo l’ultima del lunghissimo elenco di Vip che hanno contratto il Covid in questo periodo. Ogni giorno qualcuno di loro annuncia di essere stato contagiato: una battaglia ancora lunga e difficile che potremo vincere solo con la prudenza.