Covid, “Ho avuto paura”: l’artista lo rivela solo ora, il racconto shock

A Storie Italiane, il racconto drammatico dell’artista, oggi guarito dal Covid: la sua dolorosa esperienza con questa insidiosa malattia.

In collegamento con “Storie Italiane” su Rai 1, questa mattina la confessione che nessuno si sarebbe mai immaginato: Dado, celebre e amatissimo artista comico, ha raccontato di aver lottato contro il Covid e di esserne uscito vittorioso, ma di non poter dimenticare quei giorni angoscianti. Queste le parole di Dado ai microfoni di Eleonora Daniele: “La mia esperienza posso giudicarla in modo positiva. Il medico di base ha capito tutto subito facendomi acquistare il saturimetro. Ho avuto una crisi respiratoria forte ed ero già nel 118”, ha detto Dado, lasciando tutti senza parole. “Ho avuto paura. Ma poi mi hanno ricoverato e ho visto medici e infermieri che sembravano astronauti con tutte le coperture addosso. Eravamo sottoposti sul set a test sierologici e tamponi. All’improvviso sono risultato positivo. Prima febbre alta e poi sintomi respiratori. Quei dodici giorni non li dimenticherò mai”, ha poi dichiarato l’artista alla conduttrice Rai.

Covid, la dolorosa esperienza di un’altra artista molto famosa

Stamattina, ospite della trasmissione in onda ogni mattina su Rai 1 anche la cantante Fiordaliso, che alcuni mesi fa ha perduto sua madre proprio a causa del Covid. Ricordiamo che anche lei e suo padre si erano ammalati, ma ora sono perfettamente sani. L’artista, com’è comprensibile, continua a provare molto dolore per la madre scomparsa: “Sembra che questi mesi non siano passati”, dice la donna. Ma il dettaglio più doloroso resta sempre il fatto di non aver potuto vedere sua madre un’ultima volta prima che morisse, come accade purtroppo per gli ammalati di Covid.

Dettagli dolorosi, che purtroppo molte persone in Italia e nel mondo hanno vissuto o stanno vivendo in questo periodo, che speriamo termini al più presto.