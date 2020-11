Covid, in arrivo mini zone rosse: cosa sono e quali cambiamenti ci saranno

Covid, in arrivo mini zone rosse nel nostro Paese: cosa sono e quali cambiamenti ci saranno.

Nella giornata di oggi il Governo deciderà quali Regioni subiranno un cambio di colore, dopo aver analizzato e valutato i vari parametri che sono stati presi in considerazione la prima volta. Infatti, il presidente del consiglio Giuseppe Conte nella precedente conferenza stampa ha illustrato le nuove restrizioni del Dpcm emanato. L’Italia è stata suddivisa in varie fasce di rischio, ovvero gialla, arancione e rossa. Restrizioni avviate dopo il forte incremento del numero dei contagi che ha destato grande allarmismo. Purtroppo in queste condizioni gli ospedali solo allo stremo, con un numero di pazienti che hanno superato la soglia critica. La situazione sembra al momento non essere migliorata, per questo, nella giornata di oggi il Governo valuterà il cambio di colore delle Regioni: si parla di mini zone rosse, cosa sono e quali cambiamenti ci saranno.

Covid, mini zone rosse in arrivo: cosa sono e quali cambiamenti ci saranno

Nell’ultimo decreto emanato, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato tutte le nuove misure restrittive entrate in vigore nel nostro Paese, per cercare di arginare la curva dei contagi. Oggi il Governo valuterà il cambio di colore per alcune Regioni, considerate più a rischio, come Campania, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia-Giulia. Queste regioni da zona gialla potrebbero divenire arancione. Per la Campania la situazione sembra essere molto diversa e si parla di mini zone rosse per quelle aree più colpite dal coronavirus. Pertanto, si potrebbero circoscrivere zone rosse anche a livello provinciale o comunale in una regione al momento gialla. Ma non solo, a quanto pare, anche nella medesima città, potrebbe essere avviata all’interno una mini area rossa, delimitando un quartiere o una zona eccessivamente colpita dal covid. Secondo le parole di Brusaferro in Campania si potrebbe procedere con una mini zona rossa proprio a Napoli, dove nelle ultime settimane c’è stato un forte incremento dei positivi.

In queste zone rosse che il governo deciderà di avviare, si attiverebbe il blocco degli spostamenti, il divieto di uscire di casa se non per motivi di salute, di lavoro o stretta necessità, e anche la chiusura dei negozi; restano esclusi da queste restrizioni ovviamente supermercati e negozi necessari. Una decisione che potrebbe arrivare nelle prossime ore, dato che la curva dei contagi continua a salire, destando grande allarme.

Segui anche il nostro canale instangram–>> clicca qui