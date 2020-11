Il dramma dell’ex Miss Italia dopo la vittoria: “Depressione e attacchi di panico”, il racconto da brividi.

È una delle Miss Italia più belle degli ultimi anni, ma anche delle più discusse. Parliamo di Alice Sabatini, che ha trionfato nella 76 esima edizione del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese, nel 2015. Un gioia immensa, per la cestista, originaria di Montalto di Castro (Viterbo), ma offuscata da un periodo buio. Un periodo iniziato proprio dopo la vittoria a Miss Italia: aumento di peso, depressione, attacchi di panico. In un’intervista rilasciata a inizio anno a Diva e Donna, la Sabatini racconta i dettagli di quel momento, in cui ammette di aver toccato il fondo.

Alice Sabatini è stata incoronata Miss Italia nel 2015. Una grande gioia per lei, nonostante le polemiche una frase pronunciata in diretta. Alla domanda sul periodo storico in cui le sarebbe piaciuto vivere, Alice risponde 1942, per poter rivivere la seconda guerra mondiale. Una gaffe che fece molto discutere e per cui fu molto criticata, soprattutto sui social. Un post-Miss Italia non proprio semplice quello di Alice, che, in un’intervista a Diva e Donna di mesi fa, ha raccontato le difficoltà vissute dopo la vittoria. Un periodo nero, segnato dalla depressione: “Un mese dopo la vittoria pesavo 15 kg in più. Un disastro, mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Prima attaccata su tutti i fronti poi questo sbalzo di peso.” La Sabatini racconta il peso che sentiva nel doversi mostrare come la più bella di Italia: “Ho preso a fare tutte le diete, a prendere pasticche. Niente. Blocco totale. Attacchi di panico, mai avuti prima.” L’ex missa racconta di essere finita anche all’ospedale, disidratata, per via di una dieta sbagliata a base di verdure crude e poca acqua: “Ho rischiato il blocco renale, avevo toccato il fondo”.

La rinascita è iniziata quando Alice ha scoperto di essere celiaca: “Mi sono sbloccata di testa”, racconta la Sabatini, che da quel momento ha corretto il suo regime alimentare. Ad aiutarla ad uscire dal tunnel c’è stato anche lui, Gabriele Bennetti, il cestista di Vicenza al quale è legata: “Lui mi ha sempre fatto sentire bella nonostante i chili in più”.