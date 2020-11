Emma Marrone a X Factor: sapete quanto costa il suo orecchino con le perle indossato in puntata?

Il prezzo vi lascerà di stuccoTra gli ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi, lei è una delle più amate in assoluto. Parliamo di Emma Marrone, che il talent show di Canale 5 lo ha vinto nel 2010. Oggi, la splendida salentina fa parte nuovamente di un talent, ma dall’altra parte della scrivania! Emma è infatti uno dei quattro giudici della nuova edizione di X Factor. Un’avventura unica per la cantante, che sta conquistando tutti anche nel nuovo ruolo. A colpire il pubblico, poi, ci pensano anche i suoi look! Outfit eccentrici e mai banali, come quello sfoggiato ieri sera, per la terza puntata dedicata ai Live. Per la puntata del 12 novembre la Marrone sceglie un abito color oro, che difficilmente passa inosservato. Ma è un altro dettaglio a cadere all’occhio! Si tratta di un particolare orecchino che indossa, molto vistoso…e molto costoso! Curiosi di scoprire il prezzo? Ve lo sveliamo subito!

Emma Marrone a X Factor: quanto costa il suo orecchino con le perle indossato in puntata

Emma Marrone sa sempre come farsi notare. La new entry di X Factor sta facendo innamorare il pubblico di Sky nel suo nuovo ruolo di giudice. Merito anche dei suoi look, mai banali, che sceglie per le puntate serali dello show. Come il look scelto per la puntata di ieri, giovedì 12 novembre 2020, in cui Emma ha sfoggiato un vestito in pelle color oro che ha colpito tutti. Abbinato con collant e scarpe nere, il miniabito oro modello trench ha attirato l’attenzione del pubblico, ma non è stato il solo! All’orecchio sinistro, Emma ha indossato un orecchino molto particolare: un piercing caratterizzato da due vistose perle, che non è sfuggito agli occhi dei telespettatori. Ma quanto costa il prezioso gioiello? Ebbene, come riporta Fanpage.it, si tratta di un modello firmato Delfina Delettrez e sul sito del brand il prezzo è di 900 euro!

E voi, state seguendo questa nuova edizione di X Factor? Cosa ne pensate di Emma Marrone nel ruolo di giudice? In tv, l’avevamo già vista nel ruolo di ‘coach’ ad Amici, il talent show che le ha regalato la popolarità. A proposito, la 20 esima edizione del talent di Maria De Filippi sta per iniziare ed è ricca di novità, soprattutto tra i professori: due clamorose new entry!