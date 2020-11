Proprio ad inizio puntata del GF Vip, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di compiere uno splendido annuncio a sorpresa.

Una puntata del Grande Fratello Vip che, bisogna ammetterlo, era attesa da tanto tempo. Non soltanto perché, a distanza di alcune settimane, Selvaggia Roma ha fatto finalmente il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, ma anche perché, proprio ad inizio puntata, Alfonso Signorini si è lasciato andare ad uno splendido annuncio a sorpresa. Ancora prima che il direttore del settimanale ‘Chi’ iniziasse questo nuovo appuntamento settimanale, il conduttore del famoso reality di Canale 5 si è mostrato ai suoi telespettatori davvero pazzo di gioia per una ‘particolare’ notizia che ha ricevuto nei giorni scorsi. Cos’è successo esattamente? Ovviamente, ci sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, Alfonso Signorini non ha affatto trattenuto la sua gioia. Ma bando alle ciance! Ecco tutti i dettagli.

GF Vip, Alfonso Signorini pazzo di gioia ad inizio puntata: l’annuncio inaspettato

La diciottesima puntata del Grande Fratello Vip è iniziata da pochissimi istanti. Eppure, Alfonso Signorini l’ha resa davvero speciale e davvero scoppiettante con uno splendido annuncio a sorpresa. Come dicevamo precedentemente, ancora prima che il conduttore del quinta edizione del famoso reality di Canale 5 desse inizio alle danze di questo nuovo appuntamento, il buon Signorini ha voluto renderla ancora più speciale con un annuncio davvero incredibile. Di che cosa si tratta esattamente? Fa riferimento al reality? Magari, al prolungamento del programma? Assolutamente no! Piuttosto, il conduttore del Grande Fratello Vip si riferisce a qualcosa che non ha nulla a che fare con il programma di Canale 5. ‘Non c’entra niente con il programma. Non c’entra niente con il Grande Fratello Vip’, ha iniziato a dire il buon Signorini ad inizio diciottesima puntata. E, poi, ha detto: ‘Mi darete del matto, ma io voglio darvi una notizia che mi ha riempito il cuore di gioia: quest’anno, per la prima volta, all’Università La Sapienza di Roma è stata eletta come rettore una donna’.

Insomma, un grandissimo annuncio a sorpresa, non trovate anche voi?

