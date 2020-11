Gf Vip, la confessione bollente di Elisabetta Gregoraci: parole inaspettate in salotto; ecco cosa è successo qualche ora fa nella casa.

Temperatura altissima nella Casa del Grande Fratello Vip! A scaldare l’atmosfera, durante un gioco di gruppo in salotto, ci hanno pensato i “Gregorelli”. Si tratta del gioco “Obbligo o verità”, durante il quale i concorrenti, a turno, devono rispondere a domande piuttosto pungenti sulla vita nella Casa. A condurre lo show, come sempre, ci ha pensato Tommaso Zorzi. Ebbene, la bomba è esplosa quando a Pierpaolo Pretelli è capitata la seguente domanda: “Con chi passeresti una notte di sesso nella casa? Mima una posizione”. L’ex velino non ha dubbi e sceglie Elisabetta Gregoraci! Dopo un po’ di esitazione, il bel Pretelli mima anche la sua posizione preferita, proprio con la Gregoraci. L’atmosfera diventa ‘bollente’, soprattutto quando la showgirl calabrese confida, a sua volta, qual è la sua posizione preferita! Ecco cosa è successo.

Gf Vip, la confessione bollente di Elisabetta Gregoraci: “Preferisco stare sotto”, l’atmosfera si infiamma

Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, scoppia la passione? Purtroppo per i fan della coppia si è trattato solo di un gioco! Un gioco in cui, però, i “Gregorelli” sono apparsi più affiatati che mai. Alla domanda piccante ricevuta da Tommaso Zorzi, Pierpaolo non ha potuto fare a meno che mostrare a tutti, in salotto, la posizione con cui lo farebbe con la bella Elisabetta. “In 50 giorni ci avrai pensato a come farlo!”, scherza la conduttrice calabrese. Che, in pochi secondi, si ritrova sul divano, a cavalcioni sopra di lui. Questa la posizione scelta dall’ex velino. Ma cosa ne pensa la bella Elisabetta? Zorzi glielo chiede, e la risposta della Gregoraci non tarda ad arrivare: “Preferisco stare sotto, però…”. Una confessione bollente, quella della Gregoraci, che ha infiammato ulteriormente l’atmosfera in salotto. Risate e battutine non sono mancate, dopo il simpatico siparietto.

Insomma, un momento che i fan della “coppia” avranno di certo apprezzato, ma, almeno per ora, quella tra Elisabetta e Pierpaolo resta un’amicizia speciale. Nonostante i sentimenti di Pretelli, la showgirl non sembra intenzionata ad andare oltre con lui. Cambierà qualcosa nel corso delle prossime settimane? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi! Noi siamo qui, pronti ad aggiornarvi. Stay Tuned!