GF Vip, Enock Barwuah: avete mai visto la sua fidanzata? Si chiama Giorgia ed è bellissima, ecco le immagini.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip attualmente in onda. Si tratta della quinta, la seconda consecutiva condotta da Alfonso Signorini. Un’edizione che sta tenendo incollati alla tv milioni di telespettatori. A tal punto che gli autori hanno deciso di prolungarne la messa in onda fino a febbraio 2021. Un grandissimo successo: merito soprattutto del cast super stellare messo su dal conduttore per questa edizione. Un cast in cui c’è anche lui, Enock Barwuah, fratello biologico di Mario Balotelli. Alla sua prima esperienza in un reality, Enock si sta facendo conoscere dal grande pubblico nella Casa del GF Vip, dove incanta tutti col suo fisico statuario. Ma niente da fare: Enock è super innamorato della sua fidanzata Giorgia. L’avete mai vista? Ve la mostriamo noi.

GF Vip, Enock Barwuah: avete mai visto la sua fidanzata Giorgia?

Enock Barwuah è uno dei ‘vipponi’ del Grande Fratello Vip 5. Il fratello di Mario Balotelli è dei concorrenti più amati della casa, dove ha stretto un bel legame con tanti coinquilini. Un bel percorso, quello di Enock, nel reality, ma nella sua mente c’è sempre lei, Giorgia. Una fidanzata “misteriosa”, dato che, sui social, Enock non ha condiviso alcuna foto in sua compagnia. Ma durante la nona puntata del reality show di Canale 5, la bellissima Giorgia si è mostrata in video, per una sorpresa al suo fidanzato. Durante una videochiamata tra Enock e Mario Balotelli, infatti, è sbucata anche lei! Una meravigliosa sorpresa per il gieffino, che non ha trattenuto la gioia. Se vi siete persi quel momento e non avete visto la bellissima Giorgia, ve lo mostriamo noi:

Si chiama Giorgia Migliorati Novello ed è super innamorata del suo Enock. Come del resto anche lui: nella Casa, il gieffino non perde occasione per mandare saluti e gesti d’affetto per la sua dolce metà. Insomma, è vero amore! E voi, state seguendo il percorso di Enock al GF Vip?