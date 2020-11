Tra poche ore, l’atteso ingresso di Selvaggia Roma al GF Vip: l’influencer si prepara ad un acceso confronto con qualcuno dei concorrenti.

Ci siamo: dopo tanti giorni di incertezza, stasera finalmente la famosa porta rossa del GF Vip si aprirà anche per lei, Selvaggia Roma. L’influencer faceva parte del tris di nuovi ingressi previsti al reality di Canale 5, ma essendo risultata positiva al Covid proprio poco prima di entrare, la sua entrata era stata rimandata a data da destinarsi. Fortunatamente, la bella ex corteggiatrice di Alessio Lo Passo a Uomini e Donne ed ex fidanzata di Francesco Chiofalo con cui partecipò a Temption Island, è risultata finalmente negativa al virus e si prepara a tuffarsi nell’esperienza gieffina. Sarà sicuramente avvincente vedere gli sviluppi di questo nuovo ingresso, anche perché l’influencer avrebbe tra i concorrenti anche delle conoscenze.

Selvaggia Roma: il retroscena inedito con uno dei concorrenti

Pare che la bella influencer abbia avuto in passato una frequentazione con uno dei concorrenti più forti della Casa: stiamo parlando di Pierpaolo Pretelli, ad oggi molto preso dalla bella Elisabetta Gregoraci. Tutto farebbe pensare che la Roma sia agguerritissima contro la nuova fiamma di Pretelli. Dalle ultime storie condivise su Instagram, pare proprio che la romana sia ancora vulnerabile al fascino del modello originario di Maratea e, chissà, magari questo loro flirt passato potrebbe scatenare la gelosia dell’ex moglie di Briatore. Non manca poi qualche frecciatina alla bella showgirl calabrese e al suo rapporto con Stefano Coletti, di cui non si ha conferma ma sul quale continuano i rumors.

Non resta che attendere stasera per vedere la reazione della Gregoraci all’entrata di Selvaggia e gustarci i prossimi sviluppi della vicenda.