Dopo la squalifica dalla casa del GF Vip di Stefano Bettarini, la sua fidanzata ha rotto il silenzio: il durissimo attacco.

Sono trascorsi soltanto pochissimi giorni da quando, a poche ore dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini è stato squalificato dopo aver bestemmiato. Anche se c’è da ammettere che il suo percorso è stato molto ‘particolare’. Dapprima in isolamento perché il suo ingresso, sappiamo benissimo, sarebbe dovuto avvenire il 26 Ottobre scorso, soltanto nel corso della puntata del 6 Novembre ha potuto entrare a far parte a tutti gli effetti del cast della quinta edizione. Il suo ingresso, infatti, è slittato pochi istanti prima dell’inizio della puntata proprio a causa della positività al Coronavirus di Selvaggia Roma. Fatto sta che, in quei pochi giorni di permanenza all’interno del reality, sono serviti per sottolineare ed affermare la persona che è l’ex marito di Simona Ventura: un grandissimo uomo con la voglia di divertire e, soprattutto, di divertirsi. Cosa ne pensa, però, la sua fidanzata Nicoletta di questa squalifica? Sappiamo benissimo che, sull’episodio, sono intervenuti sua sorella e Stefano stesso, ma cosa ne pensa la sua compagna? Ecco. A distanza di qualche giorno, la Larini ha rotto il silenzio. Ecco l’attacco.

GF Vip, l’attacco della compagna di Stefano Bettarini dopo la squalifica

A distanza di qualche giorno dalla sua squalifica dal Grande Fratello Vip, anche la fidanzata di Stefano Bettarini ha deciso di rompere il silenzio. E di lasciarsi andare ad un duro attacco. Risale proprio a pochissime ore fa, infatti, un post della giovanissima Nicoletta Larini in cui, a tutti i suoi followers, non soltanto comunica tutta la sua delusione ed amarezza per quello che è accaduto pochissimi giorni in diretta televisiva, ma ha anche ancora una volta giustificato il suo compagno. Secondo Nicoletta, infatti, l’espressione che è valsa l’espulsione a Bettarini non è affatto un’imprecazione, bensì un intercalare toscano che sta ad indicare meraviglia e stupore. Insomma, stando alle parole della giovanissima Larini, il misfatto non si sarebbe mai compiuto. Soprattutto perché, vivendo con il buon Stefano, può letteralmente confermare che l’ex calciatore non è affatto un tipo che bestemmia. O che, addirittura, è solito utilizzare questi termini. ‘La squalifica poteva essere evitata’, ha continuato a dire l’ex concorrente di Temptation Island. Sostenendo, tra l’altro, di aver sentito anche cose più gravi. Su cui, ha lasciato intendere, non è stato preso alcun tipo di provvedimento.

‘Stava iniziando un percorso bellissimo, aveva portato tanta allegria ed era un punto di riferimento’, ha continuato a scrivere la fidanzata di Stefano Bettarini. Prima ancora di concludere con una splendida dedica: ‘Era bello vederti in casa’.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui