Da Venerdì 13 Novembre, Selvaggia Roma è una concorrente del GF Vip: la reazione di Tommaso Zorzi non sfugge affatto.

Aspettavamo con ansia questo momento, c’è da ammetterlo. Sappiamo benissimo che l’ingresso di Selvaggia Roma sarebbe dovuto avvenire nel corso della puntata del 26 Ottobre. Ma che, a causa della sua positività al Coronavirus, purtroppo, è slittato tutto. Eppure oggi, Venerdì 13 Novembre, l’ex concorrente di Temptation Island ce l’ha fatta. Non soltanto, infatti, è guarita dal Coronavirus, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, ma è anche entrata a tutti gli effetti nella cast della quinta edizione del GF Vip. Il suo ingresso, tra l’altro, non è assolutamente passato inosservato. Non soltanto perché, come previsto, ha avuto uno confronto con Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ma anche perché la reazione dei suoi compagni di avventura è stata davvero incredibile. In primis, quella di Tommaso Zorzi. Che, in un vero e proprio batter baleno, è diventata davvero virale. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Selvaggia Roma entra al GF Vip, la reazione di Tommaso non sfugge: i dettagli

Sapevamo perfettamente che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip non sarebbe passato assolutamente inosservato. E, in effetti, non è stato affatto così. Ce lo testimonia, infatti, la reazione di Tommaso Zorzi appena si è reso conto che Selvaggia Roma sarebbe entrata a far parte a tutti gli effetti della casa più spiata d’Italia. Tutti gli altri coinquilini, c’è da ammetterlo, non si aspettavano affatto che sarebbe entrata. Eppure, è stato proprio così. E così, dopo un piccolo confronto con Elisabetta Gregoraci e Piepaolo Pretelli, l’ex concorrente di Temptation Island ha potuto salutare i suoi compagni di avventura. Ma avete visto come ha reagito Tommaso? Ovviamente, la sua reazione non è assolutamente passata inosservata. E, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. Come al solito, ovviamente!

Una reazione che, diciamoci la verità, non è assolutamente passata inosservata. E che, come dicevamo, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto il giro del web. C’è anche da dire, però, che Tommaso Zorzi ha avuto quella reazione perché non sapeva affatto che Selvaggia sarebbe entrata nella casa del Gf Vip. Quindi, senza alcun dubbio, sarà stata un’espressione di stupore e di meraviglia. Fatto sta che, come sempre, l’influencer ha saputo far suscitare un sorriso a milioni e milioni di telespettatori.

Cosa è successo tra Selvaggia e Pierpaolo?

Selvaggia non ha mai nascosto il suo interesse per Pierpaolo, c’è da ammetterlo. Ma cosa è successo tra di loro? Beh, al momento, le versioni sono contrastanti. L’ex di Temptation Island, infatti, ha ammesso che i due si sono baciati per ben due volti in modo abbastanza passionale. Lui, invece, nega. Dov’è la verità? Lo scopriremo!

