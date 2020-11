E’ atteso un nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello VIP: questa sera entrerà a far parte del reality un nuovo concorrente. Ecco di chi parliamo!

E’ attesa una nuova puntata del Grande Fratello VIP: questa sera di 13 novembre andrà in onda Alfonso Signorini alla conduzione del reality più amato e seguito dagli italiani. Non mancheranno come sempre sorprese e colpi di scena: sono davvero tanti i temi da affrontare ma non solo. Nella casa del GF VIP entrerà un nuovo concorrente: parliamo di un personaggio tv molto conosciuto ma che soprattutto negli ultimi giorni sta facendo molto chiacchierare. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta o avete già capito? Vi sveliamo tutto subito!

Grande Fratello VIP, “Stasera nuovo ingresso”: l’annuncio a poche ore dalla diretta

Rullo di tamburi…Il GF VIP questa sera aprirà le porte ad un nuovo concorrente! Parliamo di Selvaggia Roma, pronta a diventare una nuova gieffina. Il suo ingresso è stato rinviato a causa del Covid-19: il personaggio televisivo ha contratto il virus ed è stata costretta ad attendere la negatività del tampone. Entrerà questa sera nella casa più spiata d’Italia, come annunciato poco fa dal canale social del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

“Stasera Selvaggia Roma varcherà la Porta Rossa con alcuni conti in sospeso: sarà l’occasione per un confronto infuocato” scrive il profilo Instagram del reality. Ma con chi avrà il confronto? Beh, Selvaggia ha messo nel suo mirino Elisabetta Gregoraci: proprio nelle ultime ore ha ‘punzecchiato‘ la showgirl calabrese. La Roma ha commentato alcuni atteggiamenti della Gregoraci nei confronti di Pierpaolo Pretelli: “Mano sul cuoricino, persona ‘importante’ fuori, però intanto testa Pierpaolo al galoppo“ ha scritto su Instagram l’ex di Chiofalo. Cosa avrà da replicare Elisabetta? E’ attesa una puntata super infuocata: pronti ad accendere la tv?