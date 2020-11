Tra i tanti personaggi televisivi che hanno contratto il Coronavirus, anche la celebre attrice è risultata positiva, ma lo ha scoperto dopo.

Sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che, purtroppo, sono risultati, in tutti questi mesi, positivi al Coronavirus. Non facciamo riferimento a coloro che hanno annunciato di aver contratto il Covid soltanto in queste ultime settimane, ma anche a coloro che hanno rivelato di averlo contagiato nel corso della prima ondata. Facciamo riferimento, ad esempio, a Giuliana De Sio. Che, tra l’altro, ha vissuto un vero e proprio dramma. Ma non solo. Nel corso nella puntata di Tale e Quale Show di Venerdì 13 Novembre, anche un’altra celebre attrice ha confessato, per la prima volta in assoluto, di averlo contratto nei mesi scorsi. E, quindi, di essere risultata positiva. Però, di esserlo venuto a sapere soltanto un po’ di tempo dopo. Insomma, una storia davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Anche la celebre attrice positiva al Coronavirus, ma l’ha scoperto dopo: la rivelazione

La puntata di Tale e Quale Show di Venerdì 13 Novembre è stata davvero incredibile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, Carlo Conti è ritornato, seppure in collegamento da casa, nello studio televisivo di Rai Uno, ma anche perché la celebre attrice ha confessato di essere risultata positiva al Coronavirus e di averlo scoperto qualche mese dopo. Stiamo parlando di Elena Sofia Ricci. In attesa di vederla in una nuova serie televisiva, la colonna portante di numerose fiction ha confessato di aver scoperto di aver contratto il temibile virus cinese. E di esserlo venuto a sapere, come dicevamo, soltanto nel Giugno scorso dopo essersi sottoposta ad un test seriologico. ‘Anche io il virus l’ho toccato con mano lo scorso marzo’, ha iniziato a dire la Sofia Ricci nel corso della puntata di Tale e Quale Show. E, poi, ha continuato a sottolineare quanto questo virus, purtroppo, sia b****o. E che, quindi, non si capisce molto. ‘L’ho scoperto a Giugno, facendo il sierologico’, ha concluso l’attrice.

‘Non me ne sono davvero accorta. Ho avuto la percezione di qualcosa di diverso, ma eravamo in pieno lockdown. E non sapevo che l’avevo contratto’, ha concluso Elena Sofia Ricci il suo racconto a Tale e Quale Show.

