Incendio nello studio di Agorà: trasmissione saltata, cos’è successo

Momento di apprensione: incendio nello studio di Agorà, la trasmissione è saltata, cos’è successo.

Da pochissimo è giunta la notizia che ha destato grande preoccupazione, infatti, sembrerebbe esserci stato un incendio nello studio della seguitissima trasmissione Agorà. Secondo quanto riportato dal quotidiano di informazione Leggo, stando alle prime notizie arrivate, si parlerebbe di un principio di incendio. Agorà è un programma televisivo italiano di approfondimento politico e sul territorio, in onda su Rai 3 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10. Un programma molto seguito, che va in onda da moltissimi anni. L’obiettivo è quello di raccontare l’Italia e i fatti del nostro Paese, creando un legame tra la politica e i reali problemi della vita di tutti i cittadini. Nel corso degli anni Agorà ha conquistato un grande successo, riuscendo ad avere ascolti molto elevati. La notizia da poco arrivata ha scosso tutti i telespettatori: un incendio, secondo il quotidiano Leggo, ci sarebbe stato nello studio, cos’è successo.

Incendio nello studio di Agorà: trasmissione non andata in onda

Secondo quanto riportato dal quotidiano di informazione Leggo, ci sarebbe stato un incendio nello studio della seguitissima e amatissima programma Agorà. Per questo motivo la trasmissione mattutina è letteralmente saltata. A quanto pare si tratta di un principio di incendio sviluppato nello studio 6 della palazzina Rai a Saxa Rubra, precisamente a Roma. Nulla di certo è ancora giunto, ma secondo le prime informazioni arrivate, le fiamme sono state spente. Tuttavia, si è deciso di non mandare in onda la trasmissione, per le condizioni non pronte al momento. Infatti, come abbiamo già anticipato, Agorà va in onda dalle 8 del mattino, ma oggi 13 novembre non è avvenuto il collegamento.

Una notizia che ha subito destato grande preoccupazione; sono molti i telespettatori che seguono il programma da diversi anni, tanto che gli ascolti sono sempre molti elevati. Al momento nulla è dato per certo, si aspettano ulteriori informazioni.

