Iva Zanicchi aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute: la conduttrice e cantante si trova in ospedale con febbre e polmonite. E’ risultata positiva al Covid-19 diversi giorni fa.

Il Coronavirus non dà tregua: aumentano i casi positivi in Italia ed il governo lavora ogni giorno a nuove misure da varare per provare a limitare la diffusione del virus. Sono molti i personaggi dello spettacolo, della televisione italiana, a combattere contro questa terribile malattia: Carlo Conti, Gerry Scotti, Alessandro Cattelan sono solo alcuni dei noti conduttori televisivi ad esser risultati positivi al tampone. Anche la tanto amata Iva Zanicchi si ritrova a combattere i sintomi del Covid: la cantante e conduttrice aggiorna quotidianamente i suoi canali social per rendere partecipe i suoi fan delle sue condizioni di salute. Quattro giorni fa spiegava di esser stata ricoverata: oggi un nuovo aggiornamento fa preoccupare ancora i fan. Ecco le sue parole.

Coronavirus, Iva Zanicchi resta in ospedale: “Ancora con febbre e polmonite”

Arrivano nuovi aggiornamenti da Iva Zanicchi, sulle sue condizioni di salute. La cantante e conduttrice televisiva ha contratto il Coronavirus e si trova in ospedale. Non è ancora stata dimessa dalla struttura di Vimercate perchè ha ancora la polmonite, spiega, e le è salita la febbre. La donna, quasi in lacrime, è molto delusa dal fatto che non può tornare a casa ma è felice per tutto l’affetto che le viene dimostrato ogni giorno dai suoi fan. “Sono ancora qui all’ospedale ma sto bene, mi è tornata la febbre, pensavo di tornare a casa ma ancora no” ha scritto su Instagram come didascalia al suo video messaggio pubblicato poco fa. “Volevo ringraziare tutti perchè non ho mai ricevuto una dimostrazione così grande di affetto. Grazie davvero . E anche a tutti i medici, gli infermieri e gli addetti alle pulizie, fanno tutti dei sacrifici enormi. Pensateci, riflettiamo, mi raccomando fate attenzione e proteggetevi! Vi mando un abbraccio e ci sentiamo in questi giorni!“.