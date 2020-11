Matilde Gioli, gravissimo lutto: dolorosa perdita, il dramma

In una sua recente intervista, Matilde Gioli ha raccontato del gravissimo lutto di cui è stata protagonista: dolorosa perdita, il dramma.

In attesa di vederla nell’ultimo episodio della serie televisiva ‘Doc-nelle tue mani’, Matilde Gioli si è ampiamente raccontata e lasciata andare al settimanale ‘Confidenze’. In quest’occasione, la bellissima e giovanissima attrice non ha potuto fare a meno di raccontare la sua vita pregressa. Soffermandosi, in particolare modo, su due episodi che l’hanno fortemente segnata e caratterizzata. In primis, la Gioli non ha perso occasione di raccontare del terribile incidente accadutole diversi anni fa quando era a Londra. E che, come raccontato anche in un nostro recente articolo, l’ha costretta a trascorrere alcuni mesi con un busto. Ed, ovviamente, a numerose sedute di riabilitazione per ritornare a camminare. Ma ha anche parlato di un gravissimo lutto da cui è stata colpita un po’ di tempo fa. Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Matilde Gioli, il gravissimo lutto: la dolorosa perdita

Nel corso della sua intervista al settimanale ‘Confidenze’, quindi, Matilde Gioli non ha affatto potuto fare a meno di parlare abbondantemente di questi due episodi che l’hanno fortemente segnata. Il primo, come dicevamo, fa riferimento al gravissimo incidente accadutole a Londra, alla sola età di 15 anni, durante una vacanza studio. ‘Ho rischiato la paraplegia’, ha detto l’attrice di ‘Doc-Nelle tue mani’ in un’intervista a Fanpage.it. Il secondo, invece, fa riferimento al dolorosissimo lutto vissuto qualche anno fa. Era agli inizi della sua carriera quando, purtroppo, è venuto a mancare il papà dell’attrice. A causa di un tumore al cervello, l’uomo, di appena 55 anni, è morto dopo circa 12 mesi di cure. E, com’è giusto che sia, ha provocato in Matilde un dolore davvero incredibile. Oltre ad essere legata a sua madre, la Gioli era molto legata anche a suo padre. Con il quale, come raccontato dalla diretta interessata, condivideva numerose passioni. A partire, quindi, dalla corsa e la montagna. Fino alla squadra del cuore: l’Inter.

‘Quando muore un genitore si spegna qualcosa per sempre’, ha detto Matilde Gioli sul gravissimo lutto. Ovviamente, però, conclude: ‘Resto ottimista, estroversa e fiduciosa nel prossimo’.

