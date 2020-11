E’ diventato papà per la seconda volta, è nato Tommaso! L’annuncio sui social ha riempito di gioia i fan: lo scatto è dolcissimo.

Arriva una meravigliosa notizia sui social: riguarda Nicola Balestri, meglio conosciuto come Ballo, il bassista dei Lunapop, la band degli anni ’90 il cui frontman era Cesare Cremonini. Ballo è diventato papà per la seconda volta: è nato il piccolo Tommaso e la gioia è troppo grande. Uno scatto tenerissimo è stato pubblicato dal famosissimo cantante bolognese che rivolge i più sentiti auguri al suo caro amico. Il popolo del web ha commentato con cuori ed emoticon la dolcissima notizia che arriva in un periodo non magnifico per tutto il mondo. In piena emergenza Coronavirus è nato Tommaso, il fratellino di Camilla, nata nel 2018. Nicola Balestri e la sua compagna, Erika Moltrer, sono diventati genitori per la seconda volta. Ecco l’annuncio social.

Diventa papà per la seconda volta: “E’ nato Tommaso”, magnifico annuncio social

Ballo dei Lunapop ha aggiornato i suoi canali social per dare il benvenuto al nuovo arrivato in famiglia. E’ nato Tommaso e papà Nicola Balestri ha scritto un meraviglioso messaggio sui social: “Grazie Tommaso per aver inondato di gioia questo difficile 2020! Adesso sei un po’ piccolo, ma a suo tempo ti spiegherò in che anno incredibile sei nato. Benvenuto mister coraggio!“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Balestri (@ballosballo)

Tommaso è il fratellino di Camilla, nata nel 2018. Papà Ballo e mamma Erika hanno allargato la famiglia in un periodo così delicato per tutti ed il loro caro amico ha fatto loro i suoi più sentiti auguri. Su Instagram, Cesare Cremonini ha pubblicato questa tenera foto del piccolo che stringe il dito del suo papà ed ha scritto: “Qua se non riaprono i concerti…. BENVENUTO TOMMASO!! Un bacio a Erica, Camilla e al mio fantastico bassista procreatore di capolavori, Ballo. E sono due!”.