In questa foto è solo un bimbo, oggi è uno dei concorrenti del GF Vip: lo riconoscete? Sono passati più di 30 anni, l’incredibile trasformazione!

Questo bimbo nella foto è davvero bellissimo, con il suo sguardo furbo e il suo sorriso dolce e simpatico. A prima vista si tratta di un semplice bambino, di poco più di un anno probabilmente. Ma non è esattamente così! Lo scatto è di oltre 30 anni fa e questo bambino oggi è un uomo ed è molto famoso. Si tratta di uno dei personaggi del momento, anche perché è un concorrente del GF Vip. La sua vita, dunque, è particolarmente sotto i riflettori in questo periodo! Non è certamente facile riconoscerlo, anche perché il tempo lo ha cambiato, com’è normale che sia dopo tutti questi anni. Un’idea ce l’avete? Se siete ancora in dubbio, vi aiutiamo noi: ecco di chi si tratta, non immaginereste mai!

In questa foto è solo un bimbo, oggi è un concorrente del GF Vip: lo avete riconosciuto? Ecco di chi si tratta

Il bimbo in questa foto è davvero bellissimo, dolce e super simpatico, e di certo non ha più di 1-2 anni. Oggi, però, questo piccolino è diventato un uomo ed è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Non solo però, perché la sua storia è anche una delle più incredibili di questa edizione del reality di canale 5. Lo avete riconosciuto? E’ proprio lui, Massimiliano Morra! Questo scatto è apparso qualche tempo fa sul suo profilo Instagram e l’attore lo ha accompagnato con una dolcissima didascalia: “Ero un piccolo crocchè che friggeva al sole”, ha scritto ironicamente Morra, che ha fatto sorridere ed emozionare i fan con questo suo ricordo del passato. Stiamo parlando, infatti, di una foto di oltre 30 anni fa, visto che oggi l’attore ha 34 anni.

La sua storia è tra quelle più forti di questo GF, soprattutto per i retroscena venuti fuori sulla sua relazione con Adua Del Vesco, anche lei concorrente, che si è scoperto non esserci mai stata. I due, infatti, hanno ammesso pubblicamente che sarebbe stata una loro vecchia agenzia a pianificare a tavolino questa finta storia d’amore. Una vicenda davvero intricata e ricca di punti interrogativi ancora irrisolti, che ha tenuto il pubblico attaccato al televisore nelle prime puntate.

Ora Massimiliano e Adua si sono chiariti e hanno ritrovato un rapporto di amicizia. Cosa ne pensate della loro storia?