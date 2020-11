Stefania Orlando nel giorno delle nozze con Simone Gianlorenzi: avete mai visto il suo abito da sposa? E’ davvero incredibile, resterete senza parole!

Stefania Orlando è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. 53 anni, un fisico da urlo e personalità da vendere, la Orlando ha conquistato il pubblico con la sua schiettezza e la sua simpatia, oltre che, chiaramente, con la sua bellezza e il suo fascino. Da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia, ha legato tantissimo con Tommaso Zorzi, che è la persona per lei più importante all’interno del programma, ma è stata anche più volte protagonista di liti, in particolare con Matilde Brandi, da cui si è allontanata dopo un inizio di amicizia, e con Elisabetta Gregoraci, con cui si è scontrata diverse volte nelle ultime settimane.

Non solo però, perché all’interno del programma Stefania si è fatta conoscere dal pubblico anche nel suo lato più ‘intimo’, mostrando le sue fragilità e le sue paure, ma anche il suo amore per la famiglia, in particolare per la mamma, e il suo splendido rapporto con il marito, Simone Gianlorenzi. I due hanno qualche anno di differenza, ma il loro amore è bello e forte ed è stato consolidato dalle nozze, avvenute il 1 luglio 2019. Sapete com’era l’abito da sposa di Stefania? Scopriamolo insieme, vi lascerà a bocca aperta!

Stefania Orlando, spunta la foto del giorno delle nozze: sapete com’era il suo abito da sposa?

Stefania Orlando ha sposato Simone Gianlorenzi il 1 luglio del 2019, dopo 11 anni di amore. I due, infatti, si sono fidanzati nel 2008 e da allora non si sono mai lasciati. Anche se hanno 10 anni di differenza, Stefania e Simone sono una splendida coppia e lo hanno dimostrato anche in occasione della sorpresa che lui le ha fatto durante una puntata del GF Vip, nella quale hanno parlato a cuore aperto, emozionandosi e facendo commuovere anche il pubblico. Sul profilo Instagram della Orlando ci sono tanti scatti che la ritraggono insieme al marito, ma ce n’è uno in particolare che è davvero imperdibile. Stiamo parlando di una foto del giorno delle nozze, che Stefania ha pubblicato lo scorso 14 febbraio per fare gli auguri di San Valentino a Simone, accompagnandola con una dolcissima dedica. Dallo scatto è possibile vedere anche l’abito da sposa di Stefania, che è davvero splendido!

Corpetto in pizzo trasparente e gonna ampia a balze, l’abito di Stefania è veramente da sogno. Anche quello di Simone non passa certo inosservato, perché è bianco proprio come quello di sua moglie. Vi piace l’outfit scelto dalla coppia per le nozze?