Tragico lutto per Pierdavide Carone, il messaggio straziante del cantante per la perdita subita.

Da qualche ora l’amatissimo cantautore Pierdavide Carone ha lasciato sui social un messaggio straziante accompagnato da una foto in cui ha manifestato tutto il suo dolore. Purtroppo l’artista è stato colpito dalla perdita del suo caro padre, ed è stato proprio Carone ad annunciare la sua scomparsa, con delle parole piene di dolore. Il noto cantante è divenuto noto dopo aver partecipato al seguitissimo talent show Amici di Maria De Filippi. Fin dall’inizio del suo percorso ha dimostrato grandi capacità, una voce la sua che non è passata di certo inosservata. La sua musica è entrata nel cuore dei professori e del pubblico. Infatti è riuscito ad arrivare al serale classificandosi terzo e vincendo il premio della critica. La notizia del tragico lutto che l’ha colpito ha scosso tutti i suoi migliaia di fan.

Lutto per Pierdavide Carone: il messaggio straziante per il papà scomparso

Un tragico lutto ha colpito l’amatissimo e seguitissimo cantautore Pierdavide Carone. L’artista ha perso il suo caro papà e ha lasciato un messaggio pieno di dolore sui social, accompagnato da una foto in cui è ritratto insieme al padre scomparso. Un perdita terribile per Pierdavide che ha voluto mettere per iscritto il suo profondo dolore, un modo per cercare di affievolire un momento difficile da superare. “Stanotte il mondo ha perso un uomo buono, stanotte un figlio ha perso il padre. Stanotte è brutta notte. Oggi mi hai insegnato il dolore”, parole queste immerse nella più atroce disperazione.

L’amatissimo cantante ha manifestato con questo bellissimo e straziante messaggio il malessere provato. Un momento terribile che ha scosso tutti i suoi migliaia di fan, che lo seguono dai tempi della sua partecipazione ad Amici. Ricordiamo, che l’artista ha anche partecipato nel 2012 al Festival Di Sanremo, insieme a Lucio Dalla. La coppia musicale è riuscita a posizionarsi al quinto posto, un vero e proprio trionfo.

