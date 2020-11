Amici 20, l’annuncio inaspettato: “Non ci sarò, ho bisogno di una pausa”

A pochi giorni dalla notizia del ritorno ufficiale di Amici con l’edizione numero 20, arriva l’annuncio inaspettato: “Non ci sarò, ho bisogno di una pausa”.

Solo qualche giorno fa è arrivata la notizia del ritorno ufficiale di Amici con l’edizione numero 20 ed ecco spuntare un annuncio inaspettato: “Non ci sarò, ho bisogno di una pausa”. A parlare è un personaggio molto apprezzato del celebre talent show, che lascia con l’amaro in bocca i fan appassionati. Da poco è stata rivelata una incredibile novità che riguarda questa edizione, qualcosa che non era mai accaduto prima nel programma. Oggi, purtroppo, l’annuncio ufficiale del celebre ballerino ha intristito il pubblico. A dare la notizia e spiegare le motivazioni è stato proprio lui attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram. Scopriamo di chi si tratta e tutti i dettagli di questa decisione.

Amici 20, l’annuncio del ballerino

Non ci sarà quest’anno Andreas Müller, l’apprezzato ballerino che ha vinto la sedicesima edizione dell’amatissimo talent di Amici. Nello scorso anno era stato uno degli assistenti e professionista durante il serale. Tramite un lungo post pubblicato poco fa sul suo profilo Instagram, Andreas Müller ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione. “Sono arrivato alla conclusione che avevo bisogno di una pausa” ha scritto, affermando di aver riflettuto molto durante questo periodo particolarmente “strano e difficile”. Il ballerino ha poi spiegato di sentire la necessità di nuove avventure, di nuovi stimoli, di mettersi alla prova per conoscersi ancora “di più come artista”. Andreas Müller ha scritto di non voler bloccare questi “stimoli” per timore che diventino, un giorno, dei rimpianti. Ha poi ringraziato Maria De Filippi e tutti i colleghi e fatto gli auguri ai nuovi studenti. Il post si è chiuso con un dolce messaggio per Veronica Peparini: “Sai già tutto. Non sei sola. Ti amo”.

Non ci resta che augurare al talentuoso ballerino tutto il meglio per la sua sfavillante carriera. Siamo certi che regalerà grandissime emozioni.