La classe di Amici 2020 è letteralmente al completo, ma chi sono i cantanti e i ballerini di quest’anno: ecco la lista dei giovani talenti.

Aspettavamo questo momento da diverso tempo. Ed adesso, finalmente, ce lo godiamo alla grande. Con oggi, Sabato 14 Novembre, si è data inizio alla nuova edizione di Amici 2020. A distanza di pochissimi mesi dall’ultima che ha visto trionfare la bellissima e giovanissima Gaia Gozzi, Maria De Filippi ne è al timone di un’altra. Un’edizione che, come raccontato in diversi nostri articoli, sarà completamente inedita. E che, soprattutto, presenta delle novità davvero clamorose. A partire, quindi, dalla suddivisione dei ragazzi in casette dove, a causa del Coronavirus, saranno costretti a pulire e a cucinare senza l’ausilio di terze persone. Fino alla completa assenza di sfide esterne. Per quest’anno, infatti, non ci saranno affatto i ‘duelli’, bensì saranno stesso i professori a deciderà chi dei sedici concorrenti dovrà abbandonare per sempre il banco. Una domanda, però, adesso sorge spontanea: chi sono i giovani talenti che tenteranno di prendere un banco per il famoso e fatidico serale? Siete proprio curiosi di sapere qualcosa in più? Tranquilli, vi accontentiamo subito. Ecco la classe al completo.

Amici 2020, i nomi della classe al completo: chi sono i ballerini e i cantanti

Con oggi, Sabato 14 Novembre, è iniziato Amici 2020. Inizia così la ‘scalata’ dei sedici concorrenti verso la famosa maglia verde del serale. Ed, ovviamente, della finale e della vittoria. Ecco, ma la domanda adesso sorge spontanea: com’è formata la classe? Sappiamo benissimo che, come dicevamo precedentemente, al momento, è costituita da ben quindici giovanissimi talenti. E che, in particolare modo, sono così suddivisi: 10 cantanti e 5 ballerini. Ma i loro nomi? Siete proprio curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli.

CANTANTI

Arianna Gianfelici;

Luca Marzano;

Esa Abrate;

Giovanni Damian;

Federica La Rocca;

Giulia Musca;

Letizia Bertoldi;

Leonardo La Macchia;

Raffaele Renda;

Carlo Evandro Ciaccia;

BALLERINI

Samuele Barbetta;

Martina Miliddi;

Rosa Di Grazia;

Giulia Stabile;

Riccardo Guarnaccia;

Questi soprelencati, quindi, sono tutti i nomi dei componenti della classe di Amici 2020. Vi assicuriamo: sono tutti giovanissimi, ma soprattutto davvero talentuosi nella propria disciplina. Insomma, tutto quello che occorreva sapere, ve l’abbiamo detto. Adesso, non ci resta che goderci lo spettacolo delle prossime settimane. Non vediamo l’ora.

