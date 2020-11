Amici 2020, incredibile novità: accadrà per la prima volta in assoluto

Per Amici 2020 è prevista una clamorosa ed incredibile novità: non era mai accaduta una cosa del genere prima d’ora, ecco tutti i dettagli.

L’attesa è finalmente finita. E così, dopo alcuni mesi dalla vittoria di Gaia Gozzi, tra pochissime ore, inizierà Amici 2020. Un momento tanto atteso, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, lo sappiamo benissimo, il talent di Maria De Filippi riscuote, anno dopo anno, un successo davvero impressionante. E, senza alcun dubbio, varrà anche per questa edizione. Che, stando ad alcune anticipazioni, sembrerebbe essere ricca di incredibili novità. Non soltanto, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, ci sono numerose new entry nel cast dei professori, ma anche perché sono state introdotte delle regole completamente nuove. Non soltanto stiamo parlando di una clamorosa decisione presa in merito alle casette, ma, da quanto si legge da queste prime anticipazioni trapelate da NewsUeD, sembrerebbe che sia stata apportata una novità anche nell’ambito delle sfide. Di che cosa parliamo esattamente? Ecco tutti i dettagli.

Amici 2020, incredibile novità in arrivo: ci aspetterà davvero di tutto

Amici 2020, quindi, sarà un’edizione ricca di incredibile novità. Non soltanto, come dicevamo precedentemente, ciascun ballerino e cantante dovrà pulire e cucinare la casetta a causa dell’emergenza Coronavirus, ma sembrerebbe che non ci saranno nemmeno più le sfide esterne. Sappiamo benissimo che, sin dall’inizio della sua messa in onda, queste rappresentavano un’ottima opportunità per ciascun talento ‘esterno’ alla scuola di potervi entrare. A quanto pare, adesso, non ci sarà più quest’opportunità. Da quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate da NewsUeD, sembrerebbe, infatti, che, una volta entrati all’interno della scuola, nessun ballerino o cantante avrà uno sfidante esterno. Il loro posto, quindi, sarà al sicuro fino al serale? Nient’affatto! I giovani talenti, infatti, dovranno sempre studiare come se fossero in una scuola normale. E, una volta a settimana, dovranno presentarsi dinanzi alla commissione per confermare la loro presenza all’interno della scuola.

Ma non è affatto finita qui. Se, nelle edizioni precedenti, era lo sfidante esterno il risultato delle sfide tra squadre a decidere chi sarebbe stato sfidato, adesso è tutto diverso. Saranno, infatti, solo ed esclusivamente i professori a decidere chi dovrà essere sostituito da nuovi ragazzi.