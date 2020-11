Arisa, da Sanremo ad oggi: com’è cambiato il look della cantante? Ecco Rosalba Pippa da ‘Sincerità’ presentato al Festival ad oggi. Il cambiamento è drastico.

Arisa è il nome d’arte di Rosalba Pippa, la famosissima cantante italiana, diventata insegnante nella scuola di Amici di Maria de Filippi. L’interprete di brani come ‘La notte’, ‘Controvento’ e tanti altri, si è aggiudicata nel corso della sua carriera due vittorie a Sanremo e tantissimi riconoscimenti, come Premi della Critica, due Wind Music Awards e tanti altri. La sua voce ha sempre riscaldato il cuore di tutti: porterà i suoi segreti nella scuola di Amici? Il talent le ha aperto le porte per regalare agli aspiranti allievi una formazione perfetta, proprio come la voce di Rosalba. Ma ricordate la sua primissima esibizione avanti il pubblico? Correva l’anno 2008 quando risultò vincitrice del concorso SanremoLab, che le ha consentito l’ammissione al 59esimo Festival di Sanremo. Presentò ‘Sincerità’, il brano che le ha regalato il successo: ma ricordate lei? Vi mostriamo com’era e com’è cambiato il suo look con gli anni.

Arisa, dal brano ‘Sincerità’ presentato a Sanremo ad oggi: com’è cambiata la cantante

Arisa è nata a Genova il 20 agosto del 1982 ed è diventata famosa nel mondo dello spettacolo grazie a ‘Sincerità’, brano presentato a Sanremo, nella 59esima edizione. La sua voce le permise di vivere un momento di grande popolarità: ad attirare l’attenzione anche il suo look. Arisa a Sanremo si è presentata con un taglio di capelli molto corto, dei grandi occhiali dalla montatura doppia nera ed un rossetto rosso acceso.

Da quell’anno ad oggi, com’è cambiata la cantante? Con il passare degli anni, Arisa ha cambiato look sia nei capelli ma anche sul suo volto. Complice del suo ‘piccolo cambiamento’ anche qualche ritocco estetico che ha confessato lei stessa. Ecco il suo ultimo post pubblicato su Instagram: