Bianca Atzei: “Manchi e non mi sembra vero”, il doloroso e commovente post su instangram.

E’ sicuramente una delle cantanti più amate ed apprezzate degli ultimi tempi, Bianca Atzei con la sua voce ha incantato centinaia di palchi. Un talento incantevole il suo che ha sempre manifestato in ogni circostanza, rivelando una grinta incredibile. Fin da bambina è stata appassionata di musica, coltivando la sua passione negli anni. Per quanto concerne la sua vita privata, per qualche anno Bianca è stata fidanzata con Max Biaggi. I due sembravano affiatatissimi, tanto che lui appare anche nel video del brano Ora esisti solo tu, che la Atzei gli aveva dedicato. Proprio a Sanremo la donna si era decisamente emozionata, fatto che tutti hanno notato. Ma tra i due è giunta la rottura. Oggi l’artista è fortemente innamorata del bravissimo e divertentissimo Stefano Corti. Da qualche ora però la cantante ha pubblicato uno scatto che ha scosso tutti i suoi migliaia di fan: “Manchi e non mi sembra vero”, il doloroso post su instangram.

Bianca Atzei, difficile perdita per la cantante: “Manchi e non mi sembra vero”

La bellissima e bravissima Bianca Atzei è stata colpita da pochissimo da una difficile perdita e ha voluto manifestare il suo dolore con un post su instangram che non lascia spazio a dubbi. A quanto pare il cagnolino dell’artista è scomparso, dopo 14 anni trascorsi al fianco di Bianca. “Ti mancava solo la parola, sei stata una creatura stupenda. Adesso starai giocando con tutti gli altri cagnolini in cielo“, un doloroso e commovente post in cui l’amatissima cantante ha espresso il suo malessere. Un momento difficile che ricorderemo ha colpito anche Tiziano Ferro, che proprio poche settimane fa ha perso il suo cagnolino.

Bianca ha pubblicato sui social degli scatti meravigliosi in cui è ritratta insieme a Mia, la sua cagnolina, un modo per ricordare i momenti indimenticabili passati con il suo animale domestico. Una mancanza che certamente tutti coloro che hanno perso il proprio cane, gatto o un altro animaletto hanno provato.

