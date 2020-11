Campania | scuole aperte, ma non per tutti: chi entrerà in classe e quando

Campania, riaprono le scuole nella Regione, ma non per tutti: chi entrerà in classe e quando.

Giorni difficili questi vissuti dall‘Italia dopo l’incremento di casi positivi al coronavirus, infatti nelle ultime ore il numero dei contagiati ha superato le 30 mila unità. I pazienti continuano ad arrivare negli ospedali che sono decisamente allo stremo, con posti letto completamente occupati. Una situazione che spesso porta allo sfociare di focolai nelle stesse strutture sanitarie, dato che spesso i pazienti non covid sono ammassati con pazienti covid. Proprio per allentare la pressione sanitaria, il Governo ha deciso di emanare il decreto che ha suddiviso l’Italia in tre fasce di rischio. Ma negli ultimi giorni c’è stato un cambio di zone, infatti, la Campania e la Toscana sono state inserite in zona rossa. L’Ordinanza entrerà in vigore domani 15 novembre. Ma novità assoluta arrivata da pochissimo, il Governatore De Luca ha deciso di apportare un cambio di rotta. Infatti, dopo aver deciso di propria iniziativa di chiudere le scuole, ha emanato da poco un’ordinanza in cui ha manifestato la riaperture delle strutture scolastiche, ma non per tutti: chi entrerà in classe e quando.

Campania, riaprono le scuole: chi entrerà in classe e qual è la data di inizio

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca ha deciso inaspettatamente di riaprire le scuole. Infatti, nella precedente ordinanza De Luca aveva fermamente deciso di chiuderle, per evitare una maggiore diffusione del coronavirus all’interno delle strutture scolastiche. Ma da pochissimo, il Governatore ha emanato un comunicato stampa in cui ha deciso di riaprire le scuole, ma non per tutti. Riprenderanno le attività in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria, precisamente la data d’inizio è il 24 novembre. Ma stando a quanto riportato dal governatore, ‘previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni’.

Per gli altri ordini e gradi scolastici è nuovamente confermata la didattica a distanza. Un decisione arrivata da pochissimo, dopo le nuove misure apportate, con la Campania inserita in zona rossa.

