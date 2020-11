Dalila Mucedero, fidanzata di Massimiliano Morra, non ci sta e sbotta sui social: il duro attacco alla produzione del GF VIP

Massimiliano Morra è uno dei concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. L’attore è stato uno dei protagonisti principali nelle prime settimane. La sua ‘falsa’ storia con Adua Del Vesco ha tenuto banco nelle prime puntate del reality show. Adesso, però, Morra è finito nelle retrovie. Di lui si parla poco in puntata e soprattutto, quando si parla, viene solamente attaccato dagli altri concorrenti. In particolare, Tommaso Zorzi, ha accusato il coinquilino di avere una ‘doppia faccia’ e di esporsi poco, sia in puntata che durante la settimana nelle dinamiche della casa. Ieri, durante la diretta del GF VIP 5, Morra ha avuto un duro confronto con Zorzi e Andrea Zelletta.

GF VIP 5, la fidanzata di Massimiliano Morra sbotta sui social: le sue parole

Dalila Mucedero è la fidanzata di Massimiliano Morra. La ragazza è già entrata nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con Adua Del Vesco. In seguito, la giovane napoletana ha incontrato anche il suo fidanzato. Dalila segue Massimiliano ventiquattro ore su ventiquattro e spesso lo difende anche sui social. A poche ore dalla diretta di ieri sera, la fidanzata dell’attore ha sbottato su Instagram, attaccando durante la produzione: “Ora basta. Mi sono davvero rotta le scatole! Massimiliano non è invisibile, ma è la regia a renderlo tale“. La Mucedero ha poi aggiunto che il fidanzato è stato massacrato dal primo giorno per via della sua ‘falsa’ storia con Adua, nonostante lui abbia sempre difeso l’attrice.

La fidanzata di Massimiliano Morra poi ha affondato il colpo, riferendosi direttamente alla produzione del GF VIP: “Sono stanca di vederlo rappresentato come un ragazzo senza personalità, una banderuola. Massimiliano non è il signor nessuno, come lo stanno dipingendo ingiustamente dal GF“.