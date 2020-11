GF VIP, Elisabetta Gregoraci per la puntata del 13 novembre ha scelto un look total white: sapete quanto costa? Vi sveliamo tutto!

Elisabetta Gregoraci è una delle protagoniste assolute dell’edizione in corso del Grande Fratello VIP. La showgirl calabrese fa chiacchierare molto, non solo per la sua ‘speciale amicizia’ nata nel reality con Pierpaolo Pretelli ma anche per la sua vita privata al di fuori del programma. Elisabetta è l’ex moglie di Flavio Briatore ma, secondo quanto confessato proprio da lei, tra i due c’è un ‘particolare accordo’. Siamo qui però per mostrarvi, come di consueto, i look mozzafiato che la Gregoraci sceglie per le puntate del reality. L’abbiamo vista sempre elegante, sempre attenta a curare ogni minimo dettaglio: avete notato cosa ha indossato ieri sera, venerdì 13 novembre? Vi sveliamo il prezzo del suo abito.

GF VIP, il look ‘total white’ di Elisabetta Gregoraci: sapete quanto costa?

Nella puntata del Grande Fratello VIP andata in onda ieri, venerdì 13 novembre, Elisabetta Gregoraci ha incantato davvero tutti. La showgirl calabrese ha indossato un meraviglioso look total white, come riporta Fanpage. L’outfit scelto è composto da una tuta jumpsuit intera di Elisabetta Franchi. Sapete il valore dell’abito? Ben 799 euro. La tuta è di tessuto bianco con un top che resta morbido sulla scollatura. Ha girocollo e maniche lunghe e le spalline strutturate. Elisabetta ha completato il suo ‘total white’ con capelli lisci ed un trucco semplice, naturale. I sandali che indossa sono Prada dal valore di 650 euro.

Il look stellare firmato Franchi

Già in una scorsa puntata la Gregoraci ha indossato un look firmato Elisabetta Franchi. Parliamo di un mini abito bianco ed oro, con un corpetto bianco senza maniche e la gonna con frange. Il prezzo dell’abito è di 429 euro.