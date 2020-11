GF Vip, la confessione di Enock: “I messaggi dicono ciò che dice lei”

Non si placa la diatriba scoppia questa notte al GF Vip, che vede protagonisti la nuova concorrente, Selvaggia Roma e Enock: “I messaggi dicono ciò che dice lei” la confessione.

Non si placa la tensione all’interno della casa del GF Vip e arriva la confessione di Enock su quanto accaduto con Selvaggia Roma: “I messaggi dicono ciò che dice lei”. Tutto ha avuto inizio con l’ingresso esplosivo della nuova concorrente che ha creato scompiglio fin da subito. Selvaggia Roma ha infatti dichiarato di aver incontrato Enock in discoteca durante l’estate e che tra loro sarebbe scoccato un bacio. Il ragazzo, ricordiamo, è fidanzato. A riprova delle affermazioni, avrebbe dei messaggi inviati dal concorrente. Proprio in queste ore si è espressa sull’accaduto Giorgia, la bellissima fidanzata di Enock. Se inizialmente il giovane ha negato che ci sia stato qualcosa tra loro, oggi ha parlato con Andrea Zelletta e fatto una confessione.

GF Vip, la confessione di Enock

Una diatriba che lasciato senza parole gli altri inquilini della casa, confusi riguardo all’accaduto. Stefania Orlando ha domandato a Selvaggia perché avesse rivelato la cosa e lei ha spiegato che è venuta fuori chiacchierando. Parlando con Andrea Zelletta, suo grande amico nella casa, Enock ha fatto una confessione e ha ammesso che i messaggi di cui parla Selvaggia ci sono. Il concorrente ha però specificato che sono stati inviati da un suo amico. A quanto sembrerebbe, Enock avrebbe prestato il telefono ad un amico che ha scritto a Selvaggia Roma. Un argomento spinoso che probabilmente il conduttore, Alfonso Signorini, affronterà nel corso della prossima puntata in onda Lunedì. Scopriremo in questi giorni come procederà il percorso di Selvaggia Roma all’interno della casa del GF Vip e se avrà altre scottanti rivelazioni.

Selvaggia Roma ha scatenato il caos a poche ore dal suo ingresso al GF Vip, voi cosa ne pensate? Non ci resta che attendere nuovi sviluppi per capire meglio l’intricata situazione.

