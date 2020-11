Subito dopo la puntata del GF Vip, Pierpaolo Pretelli minaccia di voler abbandonare la casa: il durissimo sfogo, cos’è successo.

Nel dopo puntata del Grande Fratello Vip, bisogna ammetterlo, è accaduto davvero di tutto. Non soltanto, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, Selvaggia Roma ha confessato di aver baciato Enock quest’estate. Quindi, quando era già fidanzato. Ma Pierpaolo Pretelli ha minacciato di voler abbandonare la casa più spiata d’Italia. Sembrava che il suo percorso stesse procedendo senza troppi ‘intoppi’, invece purtroppo anche lui ha avuto un momento di cedimento. Niente di grave, sia chiaro. Fatto sta che, appena terminata la puntata, l’ex velino di Striscia la Notizia ha avuto un confronto con Andrea Zelletta. Che, dal canto suo, si è lamentato per non essere stato salvato nella mistery room qualche ora prima. Sostenendo, addirittura, di essere stato protagonista di una scelta ‘televisiva’. E così Pierpaolo, forse esausto di tutta la pressione di queste ultime settimane, ha avuto un crollo emotivo. Iniziando, così, a piangere. E a dichiarare di voler abbandonare la casa. Insomma, un grandissimo colpo di scena, c’è da ammetterlo. Anche perché, lo sappiamo, Pretelli è uno dei perni fondamentali della casa. Ma scopriamo cos’è successo esattamente.

Pierpaolo Pretelli ha uno sfogo e minaccia di abbandonare la casa: cos’è successo dopo la puntata

È appena terminata la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip quando Pierpaolo Pretelli, per la prima volta dopo ben 60 giorni, ha un crollo emotivo. E minaccia di voler abbandonare la casa. Perché? A scatenare l’inaspettata rivelazione dell’ex velino di Striscia la Notizia è stato un confronto dopo puntata con Andrea Zelletta. Ma cos’è successo esattamente? Per scoprirlo, bisogna fare un piccolo rewind. Dopo il rientro in casa di Massimiliano Morra, l’attore napoletano ha dato origine ad una catena di salvataggio. Il concorrente che non è stato scelto dal suo coinquilino sarebbe andato direttamente in nomination con Morra. Ecco, è arrivato il momento di Pierpaolo, salvato a sua volta da Elisabetta Gregoraci. E lui, che nel frattempo doveva scegliere tra Enock, Andrea e Patrizia, ha preferito salvare la contessa, anziché uno dei suoi amici. Una scelta sofferta, da come si può chiaramente comprendere. Ma che ha ugualmente infastidito il bel Zelletta. Che, appena terminata la puntata, ha accusato Pierpaolo di aver usato una strategia. E di aver fatto, quindi, una scelta televisiva. Parole inaccettabili per l’ex velino, quindi. Che, per la prima volta in assoluto, ha iniziato a piangere disperatamente. E a minacciare di voler abbandonare la casa (clicca qui per vedere il video).

Un post puntata molto infuocato, quindi. Ma Andrea e Pierpaolo riusciranno a superare questo piccolo ostacolo nella loro amicizia? Noi ci auguriamo di si. Anche se non abbiamo affatto alcun dubbio.