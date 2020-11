GF Vip, Selvaggia Roma contro Enock: arriva la reazione della fidanzata

Una notte movimentata per i concorrenti del GF Vip a causa dello scompiglio portato da Selvaggia Roma: scontro con Enock, ecco la reazione della fidanzata.

Un ingresso davvero esplosivo quello di Selvaggia Roma al GF Vip: è subito scontro con Enock e arriva la reazione della fidanzata del concorrente. Lo aveva preannunciato Alfonso Signorini, che l’arrivo nella casa dell’influencer avrebbe creato un certo scompiglio e così è stato. Dopo un primo confronto con Elisabetta Gregoraci e un incontro in passerella con Pierpaolo Pretelli, è stato annunciato agli inquilini l’ingresso ufficiale della nuova concorrente. Interrogata riguardo le sue conoscenze nella casa, Selvaggia Roma ha fatto anche il nome di Enock e il ragazzo ha confermato di averla conosciuta su Instagram. Poco dopo la diretta, è poi scoppiato il caos: Selvaggia Roma ha affermato che con il fratello di Mario Balotelli ci sarebbe stato un bacio durante l’estate.

GF Vip, la reazione della fidanzata di Enock alle parole di Selvaggia Roma

La diatriba, che ha coinvolto per forza di cose tutti gli occupanti della casa del GF Vip, ha visto schierati Selvaggia Roma da un lato e Enock dall’altro. La nuova concorrente ha continuato a ribadire il loro incontro in discoteca risalente all’estate che avrebbe portato ad un bacio. Enock ha smentito quest’ultima parte, ma la discussione è continuata. Gli altri concorrenti sono apparsi confusi e interdetti, consapevoli che Enock è fidanzato con la bellissima Giorgia da diversi mesi. Proprio Giorgia, che abbiamo potuto conoscere grazie ad una sorpresa fatta dal GF Vip ad Enock, sembra aver commentato l’accaduto. La giovane ha postato una storia tramite il suo profilo Instagram senza destinatario, ma ben chiaro. Citando l’iconica Giulia De Lellis, ha scritto: “Vai a giocare un po’ più in là”, aggiungendo un “ciao magnifica” alla fine.

E voi, cosa ne pensate riguardo a quanto è successo dopo la puntata? Scopriremo se l’argomento sarà affrontato da Alfonso Signorini nel corso del programma.

