Grey’s Anatomy, il grande ritorno dell’attore: fan in delirio

Una notizia bomba che ha mandato i fan in delirio: nella nuova stagione di Grey’s Anatomy ci sarà il ritorno dell’amatissimo attore, ecco tutti i dettagli.

Una notizia che ha letteralmente fatto impazzire i fan di tutto il mondo: il grande ritorno dell’amatissimo attore in Grey’s Anatomy! La fortunatissima serie di origine statunitense è giunta alla diciassettesima e attesissima stagione. Un cast incredibile per un medical drama che è riuscito a conquistare il cuore del pubblico fin dal primo episodio. Nel corso degli anni, abbiamo visto volti amatissimi abbandonare la serie lungo il cammino e abbiamo accolto nuovi personaggi che si sono rivelati delle vere sorprese. La storia di Meredith Grey è pronta a tornare e a farlo col botto: uno dei volti più amati sta per fare il suo grande ritorno. Curiosi di scoprire di chi si tratta?

Grey’s Anatomy, il grande ritorno dell’attore

La serie cult non ha risparmiato nulla alla protagonista, Meredith Grey: sparatorie, malattie, aggressioni, morte di familiari. Certo, nel celebre ospedale, colonna portante dello show, abbiamo assistito anche a momenti magici e pieni di felicità. Un momento drammatico, però, che molti fan non sono mai riusciti a superare, è stato di sicuro la morte di Derek Shepherd. La sua storia d’amore con Meredith è stata e continua ad essere epica in un modo che sembra andare oltre i limiti dell’incredibile. I fan della serie sono andati letteralmente in delirio nell’apprendere lo spoiler che riguarda la prossima stagione. Derek Sheperd farà il suo ritorno in Grey’s Anatomy! Ebbene sì, è proprio così. Al momento, non è chiaro in che modo sarà gestita l’apparizione dell‘attore, probabilmente si tratterà di un sogno di Meredith. La notizia è rimbalzata immediatamente ovunque sui social, e proprio Ellen Pompeo ha postato un’immagine sul suo profilo Instagram. Eccola di seguito.

Un ritorno attesissimo che ha reso felici milioni di fan. Non vediamo l’ora di assistere al ritorno di Derek. E voi, cosa ne pensate di questa notizia?