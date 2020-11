Manuela Arcuri a Verissimo confessa tutto sulla storia con Gabriel Garko, avuta molti anni fa: ecco le parole della famosissima attrice.

Oggi, sabato 14 novembre, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della puntata c’è Manuela Arcuri: la famosa attrice si è confessata riguardo la storia d’amore avuta con Gabriel Garko, ai tempi de ‘Il peccato e la vergogna’. A Silvia Toffanin ha rivelato che per lei, quella con Gabriel, è stata una storia d’amore vera. Il suo dubbio è che forse è stata anche lei una vittima delle ‘storie organizzate’. C’era grande attrazione fisica tra loro: ecco tutte le sue parole a sorpresa.

Verissimo, Manuela Arcuri: “Anch’io sono una vittima”, la confessione sulla storia con Gabriel Garko

Manuela Arcuri, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha confessato molti dettagli riguardo la storia d’amore avuta tempo fa con Gabriel Garko. “Forse sono caduta anch’io nella rete di qualcosa di organizzato a tavolino. Non so se per lui sia stata una storia finta, ma per me è stata vera. Sentendo le sue dichiarazioni mi viene da pensare che forse anch’io sono una vittima e mi dispiacerebbe tantissimo“ racconta l’attrice. La Arcuri ha spiegato che anni fa hanno avuto una storia durata qualche mese e non pensa sia stata una relazione ‘organizzata’. “Ero innamorata e tra noi c’era una grande attrazione fisica, ci piacevamo tantissimo. È durata poco, però per quel breve periodo lui era il mio fidanzato: per me è stata una storia vera”.

Riguardo il coming out del noto attore, ha confessato l’attrice che giravano voci ma non aveva mai avuto certezze. “Non ci sentiamo da un po’ di tempo, l’ho cercato durante il lockdown ma non sono riuscita a parlagli. Forse perché già stava cominciando a pensare di dire la sua verità e si sentiva un po’ in difetto nei miei confronti” ha confessato Manuela a Verissimo.