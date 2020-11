Martin Castrogiovanni, il retroscena che ha segnato la sua vita: è successo nel 2011, ecco di cosa si tratta nel dettaglio.

L’ex rugbista Martin Castrogiovanni, conosciuto e considerato da tutti un ‘gigante buono’, è un campione famoso in Italia e nel mondo. Nato in Argentina nel 1981, ha origini italiane e ha fatto parte della nazionale italiana per circa 14 anni, fino al 2016, anno in cui ha deciso di ritirarsi dalla carriera sportiva, all’età di 35 anni. Da allora l’ex rugbista ha cominciato a muovere i suoi primi passi in tv e oggi si può definire un vero e proprio personaggio televisivo. Nel 2017 ha partecipato come concorrente a Ballando con Le Stelle e dallo stesso anno ha cominciato a condurre ‘Tu Si Que Vales’, programma di cui è tuttora al timone insieme a Belen Rodriguez e Alessio Sakara. Ogni sabato sera, infatti, Martin e i suoi colleghi intrattengono e fanno emozionare il pubblico con le storie e i talenti dei protagonisti dello show.

Lo scorso anno ha partecipato anche come concorrente ad Amici Celebrities, ma il suo percorso si è fermato già alla prima puntata. Insomma, Martin ha ormai imparato a farsi conoscere e amare dal pubblico televisivo, che è sempre più curioso di conoscere anche i dettagli della sua vita privata. Sapevate che c’è stato un evento che ha segnato l’ex rugbista in modo particolare? E’ successo nel 2011, scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Martin Castrogiovanni, il retroscena che ha segnato la sua vita: è successo nel 2011, ecco i dettagli

Martin Castrogiovanni è un personaggio televisivo amato dal pubblico per la sua simpatia e la sua ironia, che lo hanno portato a essere definito ‘il gigante buono’. Non tutti sanno, però, che la sua vita è stata segnata da alcui eventi forti. Il primo è stato una malattia che lo ha colpito nel 2015 e che lui è riuscito a superare dopo un delicato intervento. L’altro evento è avvenuto, invece, nel 2011. Sapete di cosa si tratta? Stiamo parlando della celiachia. Ebbene sì, Martin Castrogiovanni ha una forte intolleranaza al glutine e lo ha scoperto nel 2011 perché aveva diversi problemi di salute e aveva improvvisamente perso 15 kg, come lui stesso ha raccontato nel suo libro ‘Raggiungi la tua meta. Forte, felice e vincente con la celiachia’.

Dopo questa scoperta l’ex campione di rugby ha dovuto lavorare sodo per riprendersi fisicamente e mentalmente e, chiaramente, ha cambiato le sue abitudini alimentari e di vita. Conoscevate questo retroscena?