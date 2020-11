Milly Carlucci, sapete qual è la sua più grande passione? Ha cominciato fin da giovanissima, ecco di cosa si tratta nel dettaglio, non tutti conoscono questo retroscena.

Milly Carlucci è una conduttrice davvero amatissima dal pubblico e può essere tranquillamente considerata una delle regine del sabato sera. Da anni, infatti, occupa la prima serata di Rai Uno ogni sabato con il suo programma Ballando con le Stelle, che ha sempre avuto un grande successo e continua a intrattenere e divertire il pubblico sempre con nuovi concorrenti e nuove storie. La carriera di Milly non ha certo bisogno di presentazioni, visto che è cominciata a metà degli anni ’70 e non si è mai fermata. Un successo dopo l’altro per la conduttrice, che negli anni ha fatto anche qualche esperienza come autrice tv e attrice. Se però da un lato sappiamo davvero tutto della carriera di Milly, la sua vita privata è meno esposta.

La conduttrice, infatti, è molto riservata riguardo al suo privato e non tutti conoscono i retroscena sulla sua vita. Di certo sappiamo che è sposata dal 1985 con l’ingengner Angelo Donati e che ha due figli, Angelica e Patrick. Molto legata e attenta alla sua famiglia, Milly ha anche una grande passione nella vita, che è cominciata quando lei era giovanissima. Sapete di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme!

Milly Carlucci, sapete qual è la sua più grande passione? Ha cominciato da giovanissima, ecco di cosa si tratta

Milly Carlucci è un’amatissima conduttrice, una delle regine del sabato sera, ma è anche una bellissima donna, che a 66 anni ha un fisico e un fascino davvero invidiabili. Merito, sicuramente, anche dell’attività fisica che da sempre ha caratterizzato la sua vita. Non tutti sanno, infatti, che Milly fin da giovanissima ha fatto sport e uno in particolare è stato ed è tuttora la sua più grande passione. Stiamo parlando del pattinaggio artistico. Lo sapevate? Ebbene sì, la Carlucci si è appassionata al pattinaggio a rotelle fin da giovanissima e presto ha cominciato a praticarlo anche a livello professionistico, vincendo il Campionato italiano con la Skating Folgore Roma.

Poco prima dei 20 anni, poi, Milly vinse un concorso di bellezza, Miss Teenager, e da lì cominciò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, che è diventato ben presto il suo lavoro. Conoscevate questo retroscena sulla vita della conduttrice?