Ricordate Sebastian Melo di Amici? Con il nuovo look è irriconoscibile

Ricordate Sebastian Melo del talent show Amici? Il ballerino ha tagliato i capelli e con il nuovo look è irriconoscibile

Sebastian Melo Taveira è nato a Vigevano, in provincia di Pavia, il 16 Febbraio del 1999. Sin dall’infanzia, Sebastian coltiva la sua passione per la danza. Il giovane ballerino cresce senza il papà, che perde la vita quando egli era poco più che un neonato. Studia principalmente danza classica, ma per una maggiore completezza prende anche lezioni di moderno, break dance e danza acrobatica. Oltre a coltivare la passione per la danza, Sebastian pratica basket. Crescendo, però, abbandona questo sport per dedicarsi esclusivamente alla danza. Melo raggiunge il successo nell’anno 2017, quando partecipa al talent show Amici di Maria De Filippi. Il suo percorso arriva sino alla fine, dove per un soffio sfiora la vittoria. L’edizione del talent viene vinta da Andreas Muller. Nonostante il secondo posto, Sebastian ha ricevuto l’offerta da Maria De Filippi per svolgere il ruolo di professionista. Grazie al talent show, il ballerino ha avuto anche l’opportunità di entrare a far parte di una compagnia di ballo scelto da Eleonora Abbagnato. In seguito, inoltre, è stato protagonista del musical di successo “Magic Mike”.

Sebastian Melo è divenuto famoso ad Amici di Maria De Filippi, oltre che per la sua straordinaria bravura, anche per il suo look. Il ballerino ha sempre portato i capelli molto lunghi, spessi raccolti con l’elastico, divenuti il suo marchio di fabbrica. Sebastian ha portato i capelli lunghi fino a poco tempo fa, quando poi ha deciso di ‘dare un taglio’. Il ballerino professionista ha deciso così di optare per un taglio netto col passato. Dai capelli molto lunghi è passato addirittura al rasato. Sebastian pubblicò la foto su Instagram, scrivendo: “È successo“. La foto, oltre ad ottenere migliaia di like, ha lasciato senza fiato i fan, i quali erano abituati a vederlo con la lunga chioma.

Il taglio netto è avvenuto molti mesi fa. In questi mesi ovviamente i capelli di Sebastian Melo sono cresciuti e il ballerino professionista di Amici ha deciso di non tagliarli nuovamente. Ad oggi, i capelli di Sebastian hanno una lunghezza ancora poco decifrata, ma di certo non sono rasati. Il ballerino risulta lo stesso irriconoscibile perchè ormai tutti erano abituati a vederlo con i capelli molto lunghi.