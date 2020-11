Selvaggia Roma al GF Vip: arriva il duro attacco di un’ex vincitrice del reality show di Canale 5.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera, venerdì 13 novembre 2020. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto. Merito anche della new entry della serata, che, in poche ore, ha già creato il caos nella Casa più spiata della tv! Parliamo di Selvaggia Roma, che, dopo lo stop a causa del Covid, ha potuto finalmente fare il suo ingresso nella casa. L’ex protagonista di Temptation Island è, da ieri, una concorrente ufficiale del relaity e qualcosa ci dice che ne vedremo delle belle! Appena entrata, Selvaggia ha già ‘punzecchiato’ Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, ma, soprattutto, ha discusso animatamente con Enock Barwuah. Secondo la Roma, ci sarebbe stato un bacio tra lei ed Enock questa estate. Ma il fratello di Balotelli, fidanzatissimo, nega fermamente. Dove sarà la verità? Staremo a vedere! Nel frattempo, sui social, c’è chi ha qualcosa da ridire su Selvaggia. Parole non proprio carine per la nuova entrata del GF Vip 5. Vediamo cosa è accaduto!

Selvaggia Roma al GF Vip: arriva il duro attacco di Martina Nasoni, vincitrice del reality nel 2019

Martina Nasoni contro Selvaggia Roma. È quello che è accaduto ieri sera, durante la puntata serale del Grande Fratello Vip. Puntata in cui abbiamo visto finalmente l’ingresso della Roma nella casa. Un ingresso che non ha fatto piacere proprio a tutti. La Nasoni, vincitrice del GF Nip nel 2019, ha espresso il suo disappunto sulla partecipazione di Selvaggia, che definisce una “persona inutile, di poco valore, vuota“. La Nasoni, attraverso le sue stories di Instagram, spiega il motivo della sua antipatia per la Roma: “A livello personale, per alcune cose, è stata veramente una grandissima str***a con certe uscite nei miei confronti”. Martina continua commentato l’entrata di Selvaggia nella Casa: “Ma cosa vai a rompere le pa*** alla Gregoraci con Pierpaolo, che Pierpaolo manco si ricordava il tuo nome! Ma falla finita, si accolla a tutti, fa la piovra, va di qua, va di là…Non se la fila nessuno. Scusate, non ho mai fatto una cosa del genere per qualcuno, ma lei mi sa proprio sulle p***!”

Insomma, un pensiero molto chiaro quello che Martina Nasoni ha della nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Non ci resta che attendere il post GF per scoprire se Selvaggia replicherà a queste parole! E voi, cosa pensate della Roma nella casa? Siete contenti del suo ingresso?