Vittorio Gassman, in vendita la sua villa a Velletri: una casa da 590 metri quadrati, il valore è di 1 milione e 250 mila euro.

È in vendita, a 1 milione e 250 mila euro, la villa di Vittorio Gassman a Velletri. Una dimora di 590 metri quadrati, immersi nel verde nella cittadina in cui l’attore aveva sposato Diletta D’Andrea. La villa, in vendita su un sito immobiliare, è caratterizzata da pavimenti in cotto antico, soffitto con travi in legno, camera da letto, situata al terzo piano, con vista sia sulle montagne che sul mare di Ponza.

La villa di Vittorio Gassman a Velletri è in vendita su un sito immobiliare col valore di 1 milione e 250 mila euro. Si tratta della dimora di campagna del grande attore, situata nella cittadina a lui cara, in cui ha recitato in Scipione detto l’Africano nel 1971 e Tosca nel 1973. La casa, costituita da tre piani, è circondata da un grande parco, con piscina e campo da tennis. Una villa molto cara ai Gassman; Alessandro, in una vecchia intervista di anni fa a La Repubblica, aveva detto: “Questa villa strana e immensa a cui sono molto legato, la disegnò mia madre. Sono l’unico a venirci sempre, con assoluta regolarità.”

La casa, ora in vendita, è “concepita per uno abitativo e presenta numerose potenzialità per essere adibita a struttura ricettiva o similari”, come si legge sull’annuncio dell’agenzia immobiliare. La villa, immersa nel verde, è caratterizzata da pavimenti in cotto antico, soffitto con travi in legno, camera da letto, situata al terzo piano, con vista montagne e mare: Ponza, il Circeo